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02. 12. 2019

В Беларуси желтый уровень опасности из-за гололедицы

В понедельник, 2 декабря, на отдельных участках дорог Беларуси сохранится гололедица. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

По данным Белгидромета, ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории кратковременные осадки (в основном снег). Местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха -4.. +2°C.

В Минске кратковременные осадки, в основном снег, (вероятность осадков 70-80%). Слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха утром около -2°C, днем 0.. -2°C, вечером -1.. -3°C.
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Беларусь
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