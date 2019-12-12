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02. 12. 2019

Рождественские встречи с солистами Большого театра Беларуси

Ежегодный праздничный концерт вновь наполнит чарующими звуками музыки белорусскую столицу.

Концертный зал «Верхний город» приглашает всех желающих насладиться новой рождественской программой,  в которой прозвучат  шедевры  западноевропейской музыки, а также  произведения из популярных опер и оперетт в исполнении  солистов Большого театра.  В этот вечер на сцене будут блистать яркие звезды белорусской оперы: Народная артистка Республики Беларусь  Нина Шарубина. Заслуженный артист Республики Беларусь обладатель медали  Фр.Скорины Андрей Валентий. Лауреат международных конкурсов  Елена Синявская, а также лауреаты международных конкуров солисты оркестра Большого театра - музыкальный квартет  «Vivat Quartet».

Концерт состоится 25 декабря  в К/З «Верхний город»(пл.Свободы 23а). Начало в 18.00.

Билеты можно купить в кассе концертного зала или в интернете на сайтах билетных операторов.
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"Почему меня постоянно пытаются убить путешественники во времени?! Я же простой художник."
Адольф Гитлер, 1914 г.

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