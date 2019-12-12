Рождественские встречи с солистами Большого театра Беларуси

Ежегодный праздничный концерт вновь наполнит чарующими звуками музыки белорусскую столицу.

Концертный зал «Верхний город» приглашает всех желающих насладиться новой рождественской программой, в которой прозвучат шедевры западноевропейской музыки, а также произведения из популярных опер и оперетт в исполнении солистов Большого театра. В этот вечер на сцене будут блистать яркие звезды белорусской оперы: Народная артистка Республики Беларусь Нина Шарубина. Заслуженный артист Республики Беларусь обладатель медали Фр.Скорины Андрей Валентий. Лауреат международных конкурсов Елена Синявская, а также лауреаты международных конкуров солисты оркестра Большого театра - музыкальный квартет «Vivat Quartet».

Концерт состоится 25 декабря в К/З «Верхний город»(пл.Свободы 23а). Начало в 18.00.

Билеты можно купить в кассе концертного зала или в интернете на сайтах билетных операторов.