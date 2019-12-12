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02. 12. 2019

Лукашенко улетает с визитом в Сербию

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2-3 декабря совершает официальный визит в Сербию, где проведет переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем, председателем Народной скупщины Сербии Майей Гойкович и депутатами. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

Президенты намерены обсудить перспективы роста товарооборота, создание совместных производств и запуск взаимных инвестпроектов, а также региональную и мировую повестку, сотрудничество на международных площадках.

Также в Белграде пройдет белорусско-сербский бизнес-форум.
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