Лукашенко улетает с визитом в Сербию

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2-3 декабря совершает официальный визит в Сербию, где проведет переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем, председателем Народной скупщины Сербии Майей Гойкович и депутатами. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

Президенты намерены обсудить перспективы роста товарооборота, создание совместных производств и запуск взаимных инвестпроектов, а также региональную и мировую повестку, сотрудничество на международных площадках. Также в Белграде пройдет белорусско-сербский бизнес-форум. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby