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02. 12. 2019

Зарплаты бюджетников в 2020 году ускорят рост

Источник фото: СТВ

Зарплаты работников бюджетной сферы Беларуси в 2020 году будут расти опережающими темпами. Об этом сообщил министр финансов Максим Ермолович в эфире телеканала СТВ. По его словам, к концу 2019 года заработные платы бюджетников должны составить 78-79% относительно средней зарплаты по стране при запланированных 80%.

Чтобы догнать ускоренный рост заработной платы в экономике, в бюджет на следующий год заложены опережающие темпы роста заработной платы в бюджетном секторе.

Также будут увеличиваться пенсии для поддержания уровня трудовых пенсий не ниже 40% зарплат по экономике.
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