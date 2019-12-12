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02. 12. 2019

МВД перестанет гоняться за мелкими потребителями наркотиков

Юрий Караев

Министерство внутренних дел Беларуси в борьбе с наркопреступлениями будет делать ставку на профилактику и выявление крупных поставщиков. Об этом заявил в эфире телеканала ОНТ глава МВД Юрий Караев. По его словам, надо четко разделить, кто «хладнокровно стремится обогатиться, калечит жизни и судьбы, создает лаборатории, привозит в страну [наркотики], и тех, кто просто «попался».

Министр подчеркнул необходимость перекрыть каналы поставки, а «не гоняться за щупальцами этого спрута, за мелкими потребителями», стремясь заработать «звездочки» количеством. По его мнению, надо не «плодить» осужденных и наказанных, а «бороться с поставкой сюда, с рекламой, с интернет-магазинами».

Такой подход будет касаться и других сфер. Например, в работе ГАИ Юрия Караева волнует не «сколько вы поймали пешеходов, не так переходивших дорогу», а отсутствие жалоб на сотрудников милиции.

Соответствующая инструкция сейчас дорабатывается.
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