Призрачный сотрудник, или почему работники не выходят на связь

Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY провел опрос среди 107 работодателей и 1499 соискателей на тему гостинга и выяснил, насколько это частое явление на белорусском рынке труда.

«Гостинг» («ghosting», от англ. «ghost» — призрак) – явление, когда сотрудники внезапно перестают выходить на работу и на связь с работодателем, зачастую после того, как дали согласие на предложение о работе.

Более половины респондентов знакомы с понятием «гостинг»

Более 58% участников опроса среди соискателей и нанимателей осведомлены о таком явлении, как гостинг. При этом 31% работодателей отметили, что таких случаев в их практике было 1-2. Однако 27% подтвердили более 10 подобных инцидентов. В свою очередь, более 40% нанимателей считают, что больше всего гостингу подвержены специалисты от 24 до 34 лет.

Чаще соискатели «пропадают» после собеседования

Исследование среди представителей компаний показало, что только 6% работодателей не сталкивались с тем, что сотрудники прекращали выходить на связь и переставали являться на рабочее место без предупреждения. Зачастую, по мнению руководящего звена компаний, соискатели переставали выходить на связь после полученного предложения о работе.

Работа не устраивает, но нет решимости сказать

Именно такого мнения придерживается большинство работодателей, принявших участие в опросе – 70%. В этом они видят причину потери своих специалистов: сотрудников что-то не устраивает, но нет решимости сказать напрямую. Часть респондентов (48%) считает, что дело все же в поиске более интересной и высокооплачиваемой работы. Высокий уровень стресса находится на третьем месте среди популярных причин гостинга. И в данном случае мнения нанимателей и соискателей разошлись.

Стресс стоит на первом месте

Среди соискателей 31% в качестве основной причины неявки на рабочее место и прекращения общения с работодателем без предварительного уведомления ставят именно слишком высокий уровень стресса, когда работнику было проще молча не прийти на работу. Также распространенным мотивом для 24% респондентов является нерешительность, когда условия не устраивают, но не хватает смелости сказать об этом работодателю напрямую.

Среди нанимателей почти половина респондентов отметила, что одной из главных причин ухода специалистов без предупреждения является получение предложения о более высокооплачиваемой и интересной работе, тогда как только 9% соискателей проголосовали за этот вариант.

Почему кандидаты не приходят на собеседование?

Гостинг проявляется не только среди сотрудников, которые внезапно прекратили связь с нанимателем, но и среди соискателей. По разным причинам люди не приходят даже на первое собеседование. На большинство респондентов (53%) оказали влияние плохие отзывы в интернете, а также от знакомых и друзей.

Соискатель или наниматель: кто решает?

Ответом на этот вопрос станет взаимная заинтересованность. Чаще первый шаг делает соискатель: анализирует компанию и решает, стоит отправлять резюме или нет. Но затем первичное приглашение на отклик зависит от нанимателя. Компания принимает решение: подходит сотрудник или нет. Однако с первого собеседования соискатель снова возвращает свое право на выбор. Так, решающим для 42% респондентов становится первое впечатление о компании, для 37% - поведение работодателя во время собеседования.

Стоит заметить, даже если собеседование прошло благополучно и соискатель получил предложение о работе, такая ситуация не исключает гостинг. В данном случае решающую роль играет финальное согласование обязанностей и уровень заработной платы. Около 35% участников опроса не выходили на связь именно по этой причине – не устраивало соотношение.

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