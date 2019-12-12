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02. 12. 2019

Банк ВТБ (Беларусь) проводит рекламную игру «4 шага к мечте с ВТБ и Visa!»

Банк ВТБ (Беларусь) представил новую рекламную игру «4 шага к мечте с ВТБ и Visa!», принять участие в которой могут держатели карточек Visa банка.

В трех этапах рекламной игры будут разыграны современные гаджеты, денежные сертификаты в онлайн-гипермаркет 21vek.by, а также главный приз – 10 000 рублей.

К участию в рекламной игре допускаются держатели карточек международной платежной системы Visa, эмитированных ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), за исключением корпоративных карточек Visa Business.

Период проведения игры: 02.12.2019 - 02.04.2020, включая период вручения призов. Подробнее с правилами проведения рекламной игры можно ознакомиться на сайте банка.
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"Почему меня постоянно пытаются убить путешественники во времени?! Я же простой художник."
Адольф Гитлер, 1914 г.

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