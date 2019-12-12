Банк ВТБ (Беларусь) проводит рекламную игру «4 шага к мечте с ВТБ и Visa!»

Банк ВТБ (Беларусь) представил новую рекламную игру «4 шага к мечте с ВТБ и Visa!», принять участие в которой могут держатели карточек Visa банка.

В трех этапах рекламной игры будут разыграны современные гаджеты, денежные сертификаты в онлайн-гипермаркет 21vek.by, а также главный приз – 10 000 рублей. К участию в рекламной игре допускаются держатели карточек международной платежной системы Visa, эмитированных ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), за исключением корпоративных карточек Visa Business. Период проведения игры: 02.12.2019 - 02.04.2020, включая период вручения призов. Подробнее с правилами проведения рекламной игры можно ознакомиться на сайте банка. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby