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02. 12. 2019

В Беларуси выпустили первую карточку для осознанных родителей

Банк Дабрабыт займется поддержкой осознанного родительства в Беларуси. Он стал стратегическим партнером площадки «Mama Pro» и выпустил карточку Visa «Матуля» для молодых мам. Банк представил свои проекты на третьем республиканском конгрессе мам, который проходит 30 ноября в Минске.

Банк поможет сформировать в белорусском обществе современный и грамотный подход к планированию семьи, воспитанию и развитию детей, финансовой грамотности, здоровью и социальной защиты. Банк выступит в качестве партнера и финансового эксперта в проектах «Mama Pro». 

«Мы определили в своей стратегии, что в центре нашего внимания – содействие росту семейного благополучия. Банк будет предлагать соответствующие продукты и сервисы, а также продвигать возможности для более эффективного и рачительного использования семейного бюджета. Ведь мы прекрасно знаем, что время беременности и декрета – это не только счастливые моменты, но и существенные траты. Банк будет помогать экономить в этот период», – пояснил заместитель председателя правления Банка Дабрабыт Александр Плитко.

Банк запустил первую в Беларуси карточку для молодых мам «Матуля». Она позволяет родителям получать повышенный кэшбэк и скидки от медицинских центров, детских магазинов, фитнес-центров и салонов красоты. Для владельцев карточки разработана партнерская программа, которая включает около 20 участников. Среди них – сети «Гиппо», «Белмаркет», «Буслик», «Зеленая аптека», лаборатории «Синэво», клиники «Ева», медцентр «Эксана» и др. Все они согласились предоставить специальные скидки и бонусы молодым семьям. Причем число партнеров будет постоянно расти. 

Карточка также отличается «клубным» форматом: выступает проходным билетом на мероприятия площадки «Mama Pro». А в будущем ее владельцы смогут оставлять электронные заявки на ожидаемые скидки и бонусы – и заведения будут реагировать на пожелания с персональными предложениями. 

Банк Дабрабыт – белорусский банк с 20-летней истории. В 2019 году провел ребрендинг и переименовался: новое название означает «благополучие». Банк входит в ТОП-10 белорусских финансовых учреждений и является одним из самых эффективных в стране.

«Mama Pro» – крупнейшая в Беларуси площадка для взаимодействия будущих и состоявшихся родителей со специалистами сфер здравоохранения, социальной защиты, образования, финансов.
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