Mastercard: платежи носимыми устройствами набирают популярность в Европе

Европейцы, в том числе и россияне, всё чаще оплачивают покупки носимыми устройствами с бесконтактной технологией. Всего за год количество платежей, совершенных с помощью гаджетов, увеличилось в Европе в восемь раз. Новый тренд получил широкое распространение – возможность получить умный девайс с платежным функционалом есть в 26 странах Европы, при этом пользователям доступно более 30 видов таких средств оплаты.

Нидерланды занимают первое место в Европе по платежам носимыми устройствами: здесь проходит каждая третья транзакция (33%). На втором месте – Великобритания (18%), далее идут Швейцария (8%) и Россия (7%). Это касается как активных устройств (требующих зарядки), так и пассивных (не требующих зарядки): браслетов, колец и обычных часов.

Больше всего платежей носимыми устройствами в мире приходится на Австралию, за которой следуют Нидерланды. США находятся в рейтинге на восьмой позиции, а все остальные места в первой десятке занимают европейские страны. В Европе растет количество платежей с использованием носимых устройств: общее число таких транзакций, проведенных в прошлом году, в 19,4 раз больше, чем в Северной Америке.

Топ-10 стран Европы по платежам носимыми устройствами:

Нидерланды Великобритания Швейцария Россия Польша Швеция Чехия Финляндия Германия Украина

Технологии и мода объединяются

По мере развития технологий для носимых устройств, модные бренды привносят на рынок новые решения и создают гаджеты, которые становятся не только функциональными, но и трендовыми. Сегодня каждый пятый взрослый человек носит «умные» часы или фитнес-браслет, и к 2020 году мировой рынок носимых устройств по всему миру достигнет оценочной стоимости в 30 млрд евро. Кроме того, платежный функционал таких устройств позволяет легко и удобно совершать оплату одним касанием или движением. Из самых свежих примеров в России – с Mastercard недавно запущен сервис SWatchPAY!.

Популярность бесконтактных платежей

Пользователи могут использовать носимые устройства в любых местах, где работает оплата одним касанием. Бесконтактные платежи полностью изменили ситуацию на международном рынке, набрав популярность среди эмитентов, продавцов и покупателей, особенно в Европе. Популярность бесконтактных платежей растет; они составляют 61% всех транзакций в европейских магазинах – данный показатель увеличился на 23% с начала 2018 года. Принятие данного способа оплаты в розничных магазинах также значительно увеличилось – с 42% до 70% за аналогичный период. Высокий уровень признания и внедрения открывают дорогу платежам носимыми устройствами.

Михаил Федосеев, вице-президент по развитию бизнеса и цифровых платежей Mastercard в регионе быстрорастущих европейских рынков: «Мы в Mastercard видим, что новые способы оплаты становятся все популярнее, ведь пользователи хотят совершать платежи быстро и удобно – при условии, что услугу оказывает надежный бренд. Примечательно, насколько легко держатели карт переходят на новые платежные технологии, которые соответствуют их “цифровому” образу жизни. Носимые устройства позволяют совершать платежи максимально удобно и непринужденно, обеспечивая при этом необходимую надежность и безопасность».

Пассивные и активные носимые устройства

Носимые устройства, например, кольца, браслеты или «умные» часы, имеют встроенную технологию беспроводной передачи данных Near-Field Communication (NFC). Бесконтактная оплата становится доступна после того, как вы подключили дебетовую или кредитную карту. При использовании пассивных носимых устройств, таких как, например, кольца, для подтверждения транзакции необходимо ввести PIN-код на платежном терминале по аналогии с использованием пластиковых карт. В случае с активными, такими как умные часы, оплату можно совершить одним касанием, указав PIN-код прямо на устройстве.