В Беларуси сохраняется гололедица

3 декабря, во вторник, на отдельных участках дорог Беларуси сохранится гололедица. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

По данным Белгидромета, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по востоку небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха -3..+2°С.

4 декабря с юга Швеции через территорию Беларуси ожидается перемещение системы фронтальных разделов, вслед за которыми в дневные часы начнут поступать теплые воздушные массы атлантического происхождения. Будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, преимущественно по северо-западной половине, утром и днем на большей части территории республики кратковременный снег, мокрый снег, переходящий в дождь. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-8°С, максимальная днем -1..+5°С.

5 декабря территория республики будет находиться в области повышенного атмосферного давления, при этом с Западной Европы продолжат поступать сырые воздушные массы атлантического происхождения. Ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах республики небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Местами туман, слабый гололед. Ветер западный, юго-западный умеренный, по северу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем 0..+5°С.