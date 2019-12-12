Волейбольная команда «Строитель» сняла ролик для инвалидов с ограничением по слуху.

3 декабря в Беларуси отмечают Международный день инвалидов. Волейбольный клуб «Минск» при поддержке Общественного объединения «Белорусское общество глухих» подготовил видеоролик для зрителей и болельщиков волейбола.

Уже на протяжении нескольких лет продолжается сотрудничество профессиональных спортсменов волейбольного клуба «Минск» и людей с нарушением слуха. Были проведены совместные тренировки с мужской командой инвалидов по слуху, совместная съемка социального видеоролика для глухих, члены ОО «БелОГ» – и взрослые и дети, регулярно посещают домашние матчи по волейболу не только мужской волейбольной команды «Строитель», но и женской «Минчанка», где горячо болеют и поддерживают игроков.

В этом году, чтобы сделать волейбол еще понятнее для новой аудитории, мужская профессиональная команда «Строитель» снялась в видеоролике, где волейболисты знакомят зрителя со столичной командой на жестовом языке. Специально для игроков Александр Козич (сам профессиональный волейболист и легкоатлет, член национальной сборной инвалидов по слуху) вместе с Белорусским обществом глухих подготовили видеоуроки для спортсменов. А на съемочной площадке для более комфортного общения присутствовал переводчик жестового языка Центрального правления ОО «БелОГ».

(ВИДЕО в прикрепленном файле)

Ведущий специалист ЦП ОО "БелОГ" Оксана Положенец: «Для нас было очень неожиданно и очень приятно, что именно спортсмены волейбольного клуба «Минск» оказались пионерами в нашей стране в плане понимания важности социальной справедливости и реализации условий безбарьерной среды для людей с нарушением слуха. Обычно глухих стараются адаптировать к среде, где все слышат и свободно общаются, но впервые слышащие пошли навстречу и протянули руку к взаимопониманию, к общению на жестовом языке. Большая искренняя благодарность всем, кто принял участие в этом проекте и благодаря кому он состоялся!»

Рускевич Сергей, заместитель председателя Волейбольного клуба «Минск»: Безусловно, подобный опыт полезен для игроков - стать еще ближе к своим фанатам и их потребностям. Это позволит облегчить общение, наладить взаимопонимание с каждым человеком, в том числе и за пределами площадки, в обычной жизни.

Наш ролик – это шаг к безбарьерной среде, к уважению и вниманию к каждой личности, он позволяет сделать профессиональный спорт в Республике Беларусь доступнее каждому.

Справочно: Волейбольный клуб «Минск» - самый титулованного волейбольный клуб в современной истории Республики Беларусь. В состав клуба входят 5 профессиональных команд – женские «Минчанка» (6-кратный чемпион Республики Беларусь, 4-кратный обладатель Кубка Беларуси, участник Лиги Чемпионов, серебряный призер Кубка ЕКВ 2018) и «Минчанка 2», мужские «Строитель» (7-кратный чемпион Республики Беларусь, 3-кратный серебряный призер, 8-кратный обладатель Кубка Беларуси. В текущем сезоне на международной арене команда выступает в престижном Европейском турнире – Кубок Вызова 2020) и «МАПИД», команда по пляжному волейболу. А также при Волейбольном клубе «Минск» действует детская юношеская школа олимпийского резерва – СДЮШОР, в который проходят обучение около 800 учащихся.

Ближайший матч Волейбольной команды «Строитель» - состоится 18 декабря 2019 года в 18.30 на Чижовка-Арене (1/16 Кубка Вызова с командой из Чехии VK ČEZ KARLOVARSKO).