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03. 12. 2019

В Минске состоится акустический концерт Алёны Свиридовой

Концерт Алёны Свиридовой «Город-река» 10 декабря 2019 года, 19:00, Большой концертный зал

Заслуженная артистка России певица Алена Свиридова в акустической программе «Город река» исполнит как хорошо известные всем песни «Розовый фламинго», «Бедная овечка», «Будет так»,  «Старый полковник», «Я слишком много знаю», так и новые композиции из одноименного альбома.

«Акустическая программа «Город-река» родилась  из чувства протеста против тотальной моды на электронную музыку, — рассказала в интервью корреспонденту sb.by Алена Свиридова. — Идея  теплого, живого звучания, мобильности и независимости от электричества давно не давала мне покоя. Наконец, я ее воплотила».

В 90-е без песен про «бедную овечку» и «розового фламинго» не обходился ни один большой концерт или дискотека. Тем интереснее для гостей Белорусской государственной филармонии будет познакомиться с программой, где хиты электронной поп-музыки превращаются в мягкую акустику. На сегодняшний день у Алёны Свиридовой  6 дисков,  2 книги, работа в кино, театре и, конечно же, живые концертные выступления с группой.

В концерте также принимают участие:

- Евгений Тарутаев (гитара).

- Виктор Пономарёв (бас).

- Евгений Лепендин (перкуссия).

 
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