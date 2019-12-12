Лукашенко прилетел в Сербию

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 декабря прибыл с официальным визитом в Сербию. В аэропорту его встречал президент Сербии Александр Вучич, сообщили в Администрации главы белорусского государства.

смотрите также Лукашенко улетает с визитом в Сербию После прилета Александр Лукашенко возложил венок к мемориальному комплексу в честь освободителей Белграда. 3 декабря он проведет переговоры с президентом и главой парламента Сербии. Также в Белграде пройдет белорусско-сербский бизнес-форум. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby