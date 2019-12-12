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03. 12. 2019

Лукашенко прилетел в Сербию

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 декабря прибыл с официальным визитом в Сербию. В аэропорту его встречал президент Сербии Александр Вучич, сообщили в Администрации главы белорусского государства.

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После прилета Александр Лукашенко возложил венок к мемориальному комплексу в честь освободителей Белграда.

3 декабря он проведет переговоры с президентом и главой парламента Сербии. Также в Белграде пройдет белорусско-сербский бизнес-форум.
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