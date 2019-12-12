Присоединение к ВТО: Беларусь подписала соглашение с Австралией

Беларусь и Австралия подписали протокол о завершении двусторонних переговоров по доступу на рынок товаров в рамках присоединения страны к Всемирной торговой организации. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Беларуси.

Подписание документа должно способствовать скорейшему завершению процесса присоединения Беларуси к ВТО. Также оно может послужить активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby