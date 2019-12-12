Более 20 тонн фундука пытались ввезти в Беларусь, занизив стоимость почти в три раза

Грузинская фирма-перевозчик при ввозе в Беларусь 20 тонн фундука представила документы, в которых стоимость очищенных орехов была занижена почти в три раза. Об этом Телеграфу сообщили в Государственном таможенном комитете.

Фура DAF ехал через пункт пропуска «Новая Гута». Стоимость товара в документах составляла 47 тыс. долларов. Однако таможенники установили занижение стоимости партии орехов почти в три раза, что подтвердили и отдельные экземпляры сопроводительных документов, обнаруженные в машине: указанная в них стоимость составляла около 132 тыс. долларов.

На грузовик наложен арест. Также начат административный процесс по ч. 3 ст. 14.5 КоАП.