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03. 12. 2019

В Краснопольском районе ранее судимый за убийство застрелил брата

Источник фото: Следственный комитет

В Краснопольском районе Могилевской области возбуждено уголовное дело по п. 2 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное лицом, ранее совершившим убийство) УК в отношении 37-летнего местного жителя. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Подозреваемый проживал в частном доме в Краснополье с матерью и 38-летним братом. Ночью 30 ноября между братьями возник конфликт. В ходе ссоры подозреваемый достал незарегистрированное охотничье ружье и выстрелил в грудь брату. От полученных повреждений тот скончался на месте. 

Подозреваемый в 2017 году освободился из заключения за убийство и разбой.
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