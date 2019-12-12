В Краснопольском районе ранее судимый за убийство застрелил брата

В Краснопольском районе Могилевской области возбуждено уголовное дело по п. 2 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное лицом, ранее совершившим убийство) УК в отношении 37-летнего местного жителя. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Подозреваемый проживал в частном доме в Краснополье с матерью и 38-летним братом. Ночью 30 ноября между братьями возник конфликт. В ходе ссоры подозреваемый достал незарегистрированное охотничье ружье и выстрелил в грудь брату. От полученных повреждений тот скончался на месте.

Подозреваемый в 2017 году освободился из заключения за убийство и разбой.