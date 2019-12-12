HOT NEWS! DREZDEN выпускает альбом «ЭДЕЛЬВЕЙС» и объявляет даты первых концертов

За год существования у коллектива Сергея Михалка DREZDEN появилось большое количество поклонников, которые с нетерпением ждали выхода нового альбома и анонсирования первых концертов. И вот случилось: сегодня музыканты представляют второй студийный альбом «ЭДЕЛЬВЕЙС» и объявляют первые выступления в Беларуси и Украине. 23 февраля 2020 на сцене минского Falcon Club Сергей Михалок впервые представит DREZDEN в концертном формате. Early bird tickets с 3 декабря по 7 декабря можно приобрести по специальной цене на kvitki.by.

Во второй альбом DREZDEN «ЭДЕЛЬВЕЙС» вошло 11 треков. Сведением и мастерингом альбома занимался Виталий Телезин, а запись альбома проходила на его киевской студии «211». На заглавный трек «Эдельвейс» было снято видео, премьера которого состоялась совсем недавно. Автором клипа стала белорусский режиссер Каролина Полякова. Кстати, просмотры видео «Эдельвейс» приближаются к отметке в 2 миллион на YouTube.

DREZDEN - это эклектичный сплав «The Cure», «Wolfsheim» и Алексея Вишни. Это переосмысление музыки Новой волны и «Neue Deutsche Welle» спустя 40 лет. В «Эдельвейсе» Сергей Михалок продолжает традиции дебютного альбома: философские тексты песен наполнены игрой слов, тайные смыслы которых придется разгадывать слушателям. Вместе с Сергеем Михалком в записи альбома «Эдельвейс» принимали участие Павел Михалок (клавиши), Алесь-Франтишек Мышкевич (бас), Денис Шуров (барабаны) и Павел Величко (гитара).

Именно таким составом DREZDEN отправится и в первый концертный тур. 19 января 2020 года, в день рождения Серея Михалка, презентация концертной программы состоится во Львове, 28 февраля 2020, сразу же после презентации в Минске, DREZDEN услышат в Киеве, а 13 марта 2020 коллектив выступит в Харькове. К слову, 29 ноября Сергей Михалок и Ляпис-98 устраивают традиционный новогодний концерт на сцене Prime Hall, на который уже объявлен аншлаг. Билеты на выступления Drezden уже в продаже.

Слушать альбом: http://band.link/JX5LU

Трек-лист альбома «Эдельвейс»:

1. Эдельвейс

2. Давида олень

3. О’Хенри

4. Алладин

5. Голливуд

6. Весельчак У

7. Колесо Калипсо

8. Стальная Аляска

9. Мутабор

10. Повелитель мух

11. Оле Лукойе

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