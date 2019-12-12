Сын зарезал отца, который пытался убить его и чуть не убил мать

Следователи выясняют обстоятельства убийства в Минском районе, в поселке Юбилейный. Как сообщили в СК, 2 декабря около 22:30 в одной из квартир произошел конфликт между пьяным 44-летним мужчиной, его женой и 22-летним сыном.

Участники ссоры переместились в подъезд, где мужчина нанес супруге несколько ударов ножом, после чего пошел на сына. Парень смог выхватить нож и нанес несколько ударов отцу, отчего тот умер. Женщина госпитализирована.

В отношении 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. Его сыну планируется назначить судебно-психологическую экспертизу.