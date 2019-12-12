Беги, Санта, беги! Минчан приглашают на праздничный забег

Сотни Санта-Клаусов, Дедов Морозов, Снегурочек, Миссис Санта, гномов и других новогодних персонажей соберутся 14 декабря в парке Победы, чтобы выяснить, кто лучше не в волшебстве, а в беге. В праздничном забеге Santa Run Minsk смогут принять участие все желающие, без подарков не обойдется.

Старт назначен на 10.30. Трасса пройдет вокруг Комсомольского озера. Можно выбрать одну из пяти дистанций на 1.5, 3, 5, 10 или 15 км. Каждый участник вместе со стартовым номером получит бафф (специальный шарф), чтобы бежать было теплее и комфортнее. На финише все будут награждены красивыми медалями и новогодними открытками.

Участвовать в забеге смогут и дети любого возраста, для них предусмотрена дистанция в 500 метров, помимо всех подарков, что и взрослым, для детей организаторы подготовили еще и красные шапочки Санты.

«Забег Santa Run Minsk — это отличная возможность окунуться в предновогоднюю атмосферу, надеть костюм или колпак любимого персонажа, размяться под Jingle bells и пробежать в веселой компании комфортную для себя дистанцию, потом согреться горячим чаем с печеньками. Впервые забег Санта-Клаусов мы провели в прошлом году, любителям бега и зрителям очень понравился такой формат, поэтому мы решили сделать забег традиционным», — рассказывает один из организаторов Вадим Симонов.

Предновогодние забеги очень популярны во многих странах мира. Кстати, в 2018 году в минском забеге участвовали гости из Италии, Голландии, Казахстана, Польши, Турции, России и Швейцарии. По словам организаторов, нынешний Santa Run Minsk также интересен зарубежным Сантам: среди зарегистрированных уже есть представители четырех стран.



Всего забег рассчитан на 600 участников, чтобы присоединиться к бегущим Санта-Клаусам необходимо ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ.