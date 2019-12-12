«В любом из нас спит гений. И с каждым днём всё крепче…». Авторский вечер легендарного Михаила Жванецкого пройдёт в Минске

«Юмор - это редкое состояние талантливого человека и талантливого времени, когда ты весел и умен одновременно. И ты весело открываешь законы, по которым ходят люди…».

Михаил Жванецкий – это образ мысли, имя уже давно ставшее нарицательным. Талантливый сатирик предельно тонко и остро иронизирует над окружающей действительностью, обнажая низменные стороны жизни: саркастически высмеивает присущие каждому слабости и мыслимые пороки. Его юмор – искусство провоцировать людей, совмещать комедию и трагедию, фарс и серьёзность. 15 марта гений сатиры возвращается в Минск, чтобы вновь продемонстрировать виртуозность импровизации и мастерство разговорного жанра.

«Что такое творчество? В чем причина появления произведений? В первый раз, видимо, это жалоба. Ответный удар жизни, - рассуждает Жванецкий, - После того, как звучат аплодисменты, сюда постепенно добавляется тщеславие. Каплями. И ты продолжаешь все еще жаловаться на жизнь, но уже знаешь, что это будет пользоваться успехом. И в этом диком состоянии тебе еще кто-то объяснил, что у тебя талант - прочтя одну-вторую жалобу, он тебе рассказал. Кто-то. И еще капля тщеславия появляется. И потом уже аплодисментов больше. И тебе в первый раз заплатили. И причина появления произведений становится такая, что просто стыдно сказать».

Михаил Жванецкий на сцене более 50 лет: начинал работать в театре Аркадия Райкина, а затем сотрудничал с Романом Карцевым и Виктором Ильченко, для которых написал более 300 миниатюр и монологов. Он автор более 10 книг, среди которых «Год за два», «Моя Одесса», «Мой портфель», «Одесские дачи», «Тщательней», «Не продолжай короткое», «Жаркое лето» и «Собрание произведений» в 5 томах.

Сатирик удостоен множества наград и званий: «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», «Народный артист» Украины и России, лауреат телевизионной премии ТЭФИ. С 2002 года бессменный ведущий общественно-политической программы «Дежурный по стране». В 2019 году Владимир Путин наградил Михаила Михайловича Орденом «За заслуги перед отечеством» III степени за вклад в развитие культуры.

15 марта почитателей таланта Михаила Жванецкого ждёт авторский вечер, где зрители насладятся искромётным юмором писателя, услышат любимые монологи и сатирические зарисовки. Встречаемся в Концертном зале «Минск»!

КЗ «Минск» / 15 марта / 19:00

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