“Чтобы не прислали кирпич вместо телефона”. Куфар запустил доставку с оплатой после осмотра

Площадка объявлений Куфар запустила Куфар Доставку — сервис доставки от частного покупателя к частному продавцу. Она сделает онлайн-покупки проще и безопаснее: покупатели смогут распаковать посылку и осмотреть содержимое перед оплатой.

Собственный сервис доставки — ответ Куфара на несовершенства системы наложенных платежей, которыми могут воспользоваться недобросовестные продавцы. Были случаи, когда на зарубежных площадках пользователи заказывали новые смартфоны, а вместо них получали кнопочные телефоны, пластилин или упаковку гречки. Сложность в том, что покупатель никогда не знает, что находится в посылке, пока за нее не заплатит. Стоимость же всегда определяет продавец. Поэтому мошенничество с наложенным платежом не редкость.

— Куфар стал первой площадкой объявлений в стране, которая предложила пользователям доставку с возможностью осмотра товара перед оплатой. Получатель может распаковать отправление, внимательно осмотреть товар, убедиться в том, что внутри действительно то, что он ждет, и только после этого принять решение о покупке. Если есть какие-то сомнения, от посылки можно отказаться и ничего не платить. Куфар бесплатно вернет отправление продавцу, — рассказывает Марина Латышева, заместитель директора по развитию площадки объявлений Куфар.

Зона доставки нового сервиса Куфара включает все крупные города. Стоимость пересылки фиксирована и не зависит от веса посылки или региона — в большинстве случаев это выгоднее, чем отправка наложенным платежом. За доставку от отделения до отделения покупатель заплатит 5 рублей, доставка курьером по выбранному адресу обойдется в 9 рублей.

Вызвать курьера может также и продавец, если по каким-то причинам не хочет или не может отправить посылку из отделения. Курьер заберет посылку по выбранному адресу за 4 рубля.

Отслеживать посылку можно в личном кабинете Куфара. Также Куфар предусмотрел SMS и Email оповещения о статусе доставки.