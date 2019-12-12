Какие банки уже подключили в Беларуси Apple Pay?

Новый для Беларуси сервис онлайн-платежей набирает все большую популярность в стране. Корреспонденты Телеграфа собрали для вас банки, которые уже предоставляют своим клиентам такую услугу.

Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки на кассах магазинов, а также в приложениях и на вебсайтах с использованием iPhone и Apple Watch. При оплате покупок в приложениях или в Safari через Apple Pay не нужно вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счёта. Каждая покупка через Apple Pay подтверждается одним касанием пальца к Touch ID или взглядом на экран iPhone для подтверждения операции через Face ID, либо вводом код-пароля на устройстве.

С Apple Pay можно оставить карты банка дома и не брать ее даже в далекое путешествие. Платежная платформа работает более чем в 100 странах мира, включая Россию, Украину, Польшу, Чехию, Германию и Литву.

Первым о подключении сервиса заявил еще 19 ноября БПС-Сбербанк. За две недели к нему уже подключились более 15 тыс. белорусов. При этом карт с подключением к Apple Pay больше, чем их владельцев. В банке говорят, что пользователи активируют сервис на нескольких карточках для себя и близких, в том числе для детей.

С 4 декабря о возможности пользоваться Apple Pay начали массово сообщать и другие банки. На момент написания материала к сервису уже подключились:

Приорбанк

Банк ВТБ

БСБ Банк

Альфа Банк

Белгазпромбанк

Белагропромбанк

Беларусбанк

МТБанк

Некоторые из банков предлагают даже бонусы за подключение услуги. Узнать о них можно по ссылкам.