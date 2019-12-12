Минск - один из самых прогрессивных городов: итого международного Транспортного форума Visa 2.0

Компания Visa 28 ноября провела в Беларуси второй международный Минский Транспортный Форум Visa 2.0, главной темой которого стал «Мобильный город».

Минский Транспортный Форум Visa 2.0 – это ежегодная площадка, посвященная теме платежных транспортных решений и развитию городского транспорта. В 2019 году на втором Минском Транспортном Форуме Visa собрала экспертов из разных секторов, чтобы подискутировать на тему городской мобильности и обсудить тренды развития инфраструктуры умных городов.

«Минск – один из самых прогрессивных городов по скорости развития инновационных транспортных решений. Мы видим большой потенциал для дальнейшего развития бесконтактных технологий – сегодня более 70% активных карт в Беларуси являются бесконтактными, а более 25 млн операций в месяц проходят «в одно касание,» - прокомментировала Светлана Чирва, региональный менеджер Visa в Беларуси, Украине и Молдове.

Спикеры и участники Форума обсудили, как преодолеть возникающие барьеры при внедрении инноваций и выстроить идеальную городскую среду будущего. На сегодняшний день города генерируют более 80% мирового ВВП, концентрируют более 50% населения планеты, а к 2050 году каждый 7 из 10 человек в мире будет проживать в городах. «Бесшовная» инфраструктура и «умный транспорт» – это важнейший компонент развития экономики городов, который определяет уровень комфортности города для его жителей.

«В последние годы Минск стремительно развивается в области построения умной городской инфраструктуры. В 2019 мы отмечаем 2 года с момента запуска бесконтактных платежей в минском метрополитене. Сегодня оплату на турникетах можно провести не только с помощью бесконтактной карты, но и через платежные сервисы, такие как Apple Pay, Samsung Pay. В этом же году совместно с партнерами мы запустили бесконтактную оплату проезда в наземном транспорте. Такой вид оплаты доступен в трамвае (маршрут №6) и поезда городских линий БЖД. В планах – внедрение виртуального проездного, тиражирование платежного решения на наземном транспорте города Минска и расширение в регионах,» – прокомментировала Марина Осиповская, исполнительный директор БПС-Сбербанк.

«Минский метрополитен включает 29 станций, с ежедневным пассажиропотоком 800 тыс. человек. При таком большом трафике нам важно оптимизировать использование метро и сократить время пребывания пассажиров на станциях. Внедрение платежных технологий на турникетах перераспределило пассажиропоток по способам оплаты, что сократило время поездки и увеличило скорость доставки пассажиров. Количество пассажиров, пользующихся данным видом оплаты, на сегодня – 1 900 000 в месяц,» - Игорь Дадалко, начальник службы движения государственного предприятия «Минский метрополитен».

В рамках панельной дискуссии «Устойчивый город: умный транспорт, экономика совместного потребления и преимущества для умных городов» спикеры форума обсудили существующие достижения и перспективы развития городской мобильности в Беларуси и в регионе. О белорусском опыте внедрения транспортных решений рассказали Вадим Смотряев, директор технического отделения IBA Group и Александр Путято, руководитель направления инновационных решений компании «Системные технологии». Модератором панели выступил Евгений Лесняк, старший директор Visa по стратегическим партнерствам и финтеху региона СНГ и Юго-Восточной Европы.

О глобальных транспортных решениях Visa и о том, как платежные инновации для транспорта объединились в одну концепцию «Мобильность как Услуга» в своей презентации рассказал Андрей Алейкин, старший директор, цифровые решения, Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы: «Интеграция различных видов транспортных услуг в единую мобильную услугу, доступную по запросу, становится популярной мировой тенденцией. Visa Mass Transit Transaction Model позволяет операторам предлагать гибкую систему управления тарифами. Это целый комплекс механизмов, которые можно использовать для решения стратегических задач городов в сфере мобильности».

С мотивационной речью «Умная мобильность: утопия или реальность» выступил представитель Фонда "Сколково" Кирилл Жанайдаров. В своей речи Кирилл затронул тему умного транспорта как одного из основных способов, с помощью которого концепция умного города может улучшить повседневную жизнь граждан - предотвращать появление аварийных ситуаций, упрощать систему оплаты проезда и разгружать городской трафик. Приглашенные спикеры из России – Алексей Макаров (Сбербанк) и Роман Горбенко (Visa) – рассказали о цифровой трансформации бизнес-моделей на примере практических кейсов. В формате открытого интервью своим опытом также поделились генеральный директор компании «Удобный маршрут» Петр Соколовский и Эдуард Низовцев, директор департамента транспортных решений Visa в России.

Присутствие аудитории и экспертов из стран СНГ предоставило возможность сравнить существующий локальный опыт с успешными иностранными проектами, поделиться идеями новых и практиками реализованных проектов, а также лично пообщаться с лидерами платежной и транспортной сферы.



[1] Urban Development: The World Bank. Ссылка на онлайн-ресурс: https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview