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04. 12. 2019

«Составлять акты о нарушениях оппонентов». Найдена памятка провластным наблюдателям

На сайте Несвижского райисполкома обнаружена памятка провластным наблюдателям на выборах. Об этом Телеграфу сообщил общественный активист Петр Маркелов.

В памятке наблюдателям, в частности, советуют составлять акты о нарушениях со стороны наблюдателей от оппонирующих сил. Также следует фиксировать    (с    указанием    времени)    нахождение    на    участке наблюдателей от оппонирующих сил, международных наблюдателей, указывая точно, когда они прибыли и убыли».

Приведены в памятке и примеры возможных нарушений «наблюдателей от оппонирующих сил», а также примеры ответов и поведения в конкретных ситуациях.

Например, в случае конфликта «оппонирующего» наблюдателя с участковой комиссией, необходимо «занять активную позицию», делать ему замечания наблюдателю, заявлять о неприемлемости его действий», говорить «также громко, как и Ваш оппонент».

«Пусть вас обоих удалят с участка, чем оппонирующий наблюдатель добьется срыва выборов на данном участке», - говорится в памятке.

Ознакомиться с нею можно по ссылке.
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