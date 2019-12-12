Лента RSS
Подписаться на ленту
05 декабря 2019, четверг, 12:49
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,35
05. 12. 2019

Беларусь стала членом Политической комиссии ВТамО

Председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько впервые принял участие в 82 сессии Политической комиссии Всемирной таможенной организации, в состав которой в этом году была избрана наша страна. Работа нынешней сессии проходила в Сеуле (Республика Корея).

Участники сессии обсудили и приняли решения по ряду актуальных вопросов, включая перспективы проведения программ, реализуемых в рамках институционального развития, внесение изменений в Стратегический план Всемирной таможенной организации на 2019-2022 гг., пересмотра Гармонизированной системы описания и кодирования товаров. Также на повестке дня – международные стандарты электронной коммерции, применение новых технологий в таможенном администрировании.

Для обсуждения вопросов таможенного сотрудничества и определения приоритетных направлений взаимодействия на площадке Всемирной таможенной организации состоялись двусторонние встречи Главы белорусской таможни с Генеральным директором Департамента по налоговым и таможенным вопросам Еврокомиссии (TAXUD), руководством таможенных администраций Великобритании, Японии, Канады, Израиля, а также официальными делегациями США, Новой Зеландии, Индии и Аргентины.
Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.