В Речице откроют магазин «Санта» с бесплатным мороженым

В Речице 6 декабря в 14 часов заработает магазин брестской сети «Санта». Он разместится в здании на улице Мичурина, 144д и предоставит покупателям расширенный выбор свежих продуктов, десятки видов морской рыбы и выпечку из пекарни, а на месте будут готовить настоящую итальянскую пиццу. На праздничном открытии раздадут 500 пачек бесплатного мороженого, а детям – еще и воздушные шары.

Магазин расположен в центре города, его площадь – свыше 420 «квадратов». Торговый зал оформлен по-европейски: для покупателей организованы широкие проходы, большие витрины и простая навигация. Интерьер в магазине светлый – с модными эко-мотивами. На фасаде радуют глаз панели в небесном цвете и белая вывеска.

Товаров на полках будет много – около 10 000 наименований. Не каждый магазин в городе может похвастаться таким же разнообразием. Внутри будут работать все привычные отделы, а особенно богатым будет выбор мяса, колбас, молочных продуктов и бакалеи. Мастера будут готовить популярные у жителей города полуфабрикаты. А еще будут доступны десятки видов морских рыб из Скандинавии. Большой будет зона свежих овощей, фруктов и зелени.

В магазине заработает собственная пекарня. Выпечка будет попадать на прилавок еще горячей, а готовить ее будут без замороженной основы – тесто предстоит вымешивать на месте. Предусмотрена и пиццерия, где перед покупателем раскатают популярное блюдо всего за 5,95 рубля. В сети подчеркивают, что речь о настоящей итальянской (а не американской) пицце с моцареллой, травами и начинкой.

Открытие будет праздничным. Первым покупателям раздадут 500 пачек бесплатного мороженого, а детям – еще и воздушные шары. На улице будут развлекать ведущий и ростовые куклы.

Магазин «Санта» в Речице откроется 6 декабря в 14 часов на улице Мичурина, 144д.

Между тем, сеть «Санта» входит в известный брестский холдинг, который также включает продуктового производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит более 100 розничных магазинов, а общее число работников составляет около 4 тыс. человек.