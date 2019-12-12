Обзор законодательства Республики Беларусь в сфере информатизации за ноябрь 2019 года

При подготовке обзора был проведен анализ нормативных правовых актов, включенных в течение месяца в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь (далее – НРПА). Документы представлены в соответствии с разделами НРПА. После реквизитов документа в скобках указываются дата и номер регистрации в НРПА.

Единственным источником официального опубликования правовых актов является Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь (www.pravo.by) – основной государственный информационно-правовой интернет-ресурс в области права и правовой информатизации.

Указы Президента Республики Беларусь

Указ Президента Республики Беларусь от 19 ноября 2019 г. № 418 «О банке данных исполнительных производств» (20.11.2019, 1/18662)

Согласно Указу в целях совершенствования порядка учета, обработки, накопления, хранения и предоставления сведений об исполнительных производствах создается банк данных исполнительных производств (далее – банк данных). Создание банка данных должно быть обеспечено Министерством юстиции до 1 января 2021 г. за счет средств принудительного сбора, поступивших в распоряжение ведомства.

Правовым актом утверждено Положение о банке данных исполнительных производств, в котором определены задачи формирования и ведения банка данных, перечень содержащейся в нем информации, порядок формирования и ведения банка данных, порядок предоставления из банка данных сведений об исполнительных производствах.

Владельцем и оператором банка данных является Министерство юстиции.

Международные договоры Республики Беларусь

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь и Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан в оперативно-технической сфере от 25 октября 2019 г. (14.11.2019, № 3/3725)

В соответствии с Соглашением Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь и Комитет национальной безопасности Республики Казахстан (далее – Стороны) осуществляют взаимодействие по следующим направлениям:

по фактам компьютерных атак на информационно-коммуникационную инфраструктуру и объекты национальных сегментов сети Интернет государств Сторон и результатам оперативного реагирования на них;

в области оперативных и технических расследований инцидентов информационной (кибер) безопасности, затрагивающих национальные интересы государств Сторон;

по линии противодействия техническим разведкам и технической защиты информации;

в области специальных технических разработок и научно-технического обеспечения оперативно-служебной деятельности;

по вопросам обмена аналитической и иной информации о ситуации в кризисных регионах мира.

Соглашение вступило в силу с 25 октября 2019 г.

Постановления Правительства Республики Беларусь

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 ноября 2019 г. № 765 «О портале рейтинговой оценки» (14.11.2019, 5/47329)

В соответствии с постановлением Министерству связи и информатизации поручено обеспечить создание и внедрение системы рейтинговой оценки гражданами Республики Беларусь, иностранными гражданами и лицами без гражданства эффективности деятельности организаций, оказывающих услуги, обеспечивающие жизнедеятельность населения, качества осуществления административных процедур, осуществляемых по заявлениям граждан, посредством введения в эксплуатацию портала рейтинговой оценки организаций, оказывающих услуги, обеспечивающие жизнедеятельность населения, и (или) осуществляющих административные процедуры (далее – портал рейтинговой оценки).

Цели создания и задачи портала рейтинговой оценки определены в Положении, которое утверждено правовым актом.

Функциями портала рейтинговой оценки являются:

предоставление практического инструмента для проведения анкетирования и опросов в глобальной компьютерной сети Интернет;

сбор, обработка и хранение оценок;

автоматическое формирование рейтинга объектов оценки на основании оценок, полученных ими по базовым критериям оценки;

визуализация оценок, содержащихся на портале рейтинговой оценки.

Положением определено, что доступ к порталу рейтинговой оценки является свободным и бесплатным, а его пользователями являются граждане, государственные органы и организации, в том числе уполномоченные государственные органы и организации, иные субъекты, оказывающие услуги и (или) осуществляющие административные процедуры, зарегистрированные на портале рейтинговой оценки на добровольной основе.

Владельцем портала рейтинговой оценки является Министерство связи и информатизации, оператором – научно-инженерное республиканское унитарное предприятие «Институт прикладных программных систем».

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 ноября 2019 г. № 812 «О порядке создания и функционирования государственной информационно-аналитической системы управления государственными закупками» (28.11.2019, 5/47426)

Постановлением утверждено Положение о порядке функционирования государственной информационно-аналитической системы управления государственными закупками.

Основными функциями системы являются:

формирование, обработка, анализ, контроль, хранение информации о государственных закупках;

обеспечение взаимодействия с электронными торговыми площадками и торговыми системами товарных бирж, Автоматизированной системой финансовых расчетов Министерства финансов, иными государственными информационными системами, государственными информационными ресурсами;

безвозмездное предоставление информации, содержащейся в системе, с использованием официального сайта https://www.gias.by.

До 1 апреля 2020 г. будет осуществлена доработка государственной информационно-аналитической системы управления государственными закупками ее владельцем и оператором в части обеспечения взаимодействия с рядом иных информационных систем в рамках реализации механизма предварительного резервирования бюджетных средств при осуществлении государственных закупок.

Постановление вступило в силу 1 декабря 2019 г.

Нормативные правовые акты министерств, иных республиканских органов государственного управления

Постановление Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 18 сентября 2019 г. № 13 «Об изменении постановления Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 16 января 2015 г. № 3» (13.11.2019, 8/34771)

Постановлением изложено в новой редакции Положение о едином организаторе процедур государственных закупок в сферах информатизации, информационно-коммуникационных технологий и телекоммуникаций.

В положении определены задачи и функции Министерства связи и информатизации, выступающего единым организатором процедур соответствующих государственных закупок, и установлен порядок взаимодействия заказчиков мероприятий государственных программ информатизации и их подпрограмм с единым организатором.

Постановление вступило в силу 15 ноября 2019 г.

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 18 октября 2019 г. № 57 «О порядке ведения аудиторского реестра и представлении информации об аудиторской деятельности» (22.11.2019, 8/34802)

Постановлением утверждена Инструкция о порядке ведения реестра аудиторов, аудиторов, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, аудиторских организаций (далее – Инструкция), в соответствии с которой Министерство финансов ведет реестр аудиторов, а Аудиторская палата ведет реестр аудиторов – индивидуальных предпринимателей и реестр аудиторских организаций.

В Инструкции определен перечень сведений, включаемых в аудиторский реестр, порядок представления сведений для включения в аудиторский реестр и порядок исключения сведений из аудиторского реестра.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 сентября 2019 г. № 379 «Об утверждении Инструкции об использовании программно-аппаратных средств и технологий» (26.11.2019, 8/34814)

Постановлением утверждена Инструкция об использовании программно-аппаратных средств и технологий, которая определяет:

порядок и случаи использования Национальным банком, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь», лизинговыми и микрофинансовыми организациями, форекс-компаниями, Национальным форекс-центром программно-аппаратных средств и технологий (далее – программные средства) при осуществлении банковских и финансовых операций, услуг, иной деятельности и сделок;

порядок и случаи использования документов в электронном виде, являющихся основанием для осуществления банковских и финансовых операций, услуг, иной деятельности и сделок с применением программных средств, для представления государственным органам, организациям и другим лицам;

порядок хранения документов в электронном виде с применением программных средств.

Постановление вступило в силу 29 ноября 2019 г.

Иные правовые акты Республики Беларусь, являющиеся нормативными

Постановление правления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 20 ноября 2019 г. № 10 «Об изменении постановлений правления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 29 июня 2009 г. № 10 и от 19 июня 2014 г. № 7» (22.11.2019, 10/271)

Постановлением внесены изменения в два постановления правления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты в отношении корректировки форм и форматов документов персонифицированного учета и порядка заполнения соответствующих форм.

Радиванович Н.Н.,

заместитель директора Национального центра правовой информации Республики Беларусь