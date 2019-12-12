Обзор законодательства Республики Беларусь в сфере информатизации за ноябрь 2019 года

При подготовке обзора был проведен анализ нормативных правовых актов, включенных в течение месяца в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь (далее – НРПА). Документы представлены в соответствии с разделами НРПА. После реквизитов документа в скобках указываются дата и номер регистрации в НРПА.
Единственным источником официального опубликования правовых актов является Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь (www.pravo.by) – основной государственный информационно-правовой интернет-ресурс в области права и правовой информатизации.
Указы Президента Республики Беларусь
Указ Президента Республики Беларусь от 19 ноября 2019 г. № 418 «О банке данных исполнительных производств» (20.11.2019, 1/18662)
Согласно Указу в целях совершенствования порядка учета, обработки, накопления, хранения и предоставления сведений об исполнительных производствах создается банк данных исполнительных производств (далее – банк данных). Создание банка данных должно быть обеспечено Министерством юстиции до 1 января 2021 г. за счет средств принудительного сбора, поступивших в распоряжение ведомства.
Правовым актом утверждено Положение о банке данных исполнительных производств, в котором определены задачи формирования и ведения банка данных, перечень содержащейся в нем информации, порядок формирования и ведения банка данных, порядок предоставления из банка данных сведений об исполнительных производствах.
Владельцем и оператором банка данных является Министерство юстиции.
Международные договоры Республики Беларусь
Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь и Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан в оперативно-технической сфере от 25 октября 2019 г. (14.11.2019, № 3/3725)
В соответствии с Соглашением Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь и Комитет национальной безопасности Республики Казахстан (далее – Стороны) осуществляют взаимодействие по следующим направлениям:
по фактам компьютерных атак на информационно-коммуникационную инфраструктуру и объекты национальных сегментов сети Интернет государств Сторон и результатам оперативного реагирования на них;
в области оперативных и технических расследований инцидентов информационной (кибер) безопасности, затрагивающих национальные интересы государств Сторон;
по линии противодействия техническим разведкам и технической защиты информации;
в области специальных технических разработок и научно-технического обеспечения оперативно-служебной деятельности;
по вопросам обмена аналитической и иной информации о ситуации в кризисных регионах мира.
Соглашение вступило в силу с 25 октября 2019 г.
Постановления Правительства Республики Беларусь
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 ноября 2019 г. № 765 «О портале рейтинговой оценки» (14.11.2019, 5/47329)
В соответствии с постановлением Министерству связи и информатизации поручено обеспечить создание и внедрение системы рейтинговой оценки гражданами Республики Беларусь, иностранными гражданами и лицами без гражданства эффективности деятельности организаций, оказывающих услуги, обеспечивающие жизнедеятельность населения, качества осуществления административных процедур, осуществляемых по заявлениям граждан, посредством введения в эксплуатацию портала рейтинговой оценки организаций, оказывающих услуги, обеспечивающие жизнедеятельность населения, и (или) осуществляющих административные процедуры (далее – портал рейтинговой оценки).
Цели создания и задачи портала рейтинговой оценки определены в Положении, которое утверждено правовым актом.
Функциями портала рейтинговой оценки являются:
предоставление практического инструмента для проведения анкетирования и опросов в глобальной компьютерной сети Интернет;
сбор, обработка и хранение оценок;
автоматическое формирование рейтинга объектов оценки на основании оценок, полученных ими по базовым критериям оценки;
визуализация оценок, содержащихся на портале рейтинговой оценки.
Положением определено, что доступ к порталу рейтинговой оценки является свободным и бесплатным, а его пользователями являются граждане, государственные органы и организации, в том числе уполномоченные государственные органы и организации, иные субъекты, оказывающие услуги и (или) осуществляющие административные процедуры, зарегистрированные на портале рейтинговой оценки на добровольной основе.
Владельцем портала рейтинговой оценки является Министерство связи и информатизации, оператором – научно-инженерное республиканское унитарное предприятие «Институт прикладных программных систем».
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 ноября 2019 г. № 812 «О порядке создания и функционирования государственной информационно-аналитической системы управления государственными закупками» (28.11.2019, 5/47426)
Постановлением утверждено Положение о порядке функционирования государственной информационно-аналитической системы управления государственными закупками.
Основными функциями системы являются:
формирование, обработка, анализ, контроль, хранение информации о государственных закупках;
обеспечение взаимодействия с электронными торговыми площадками и торговыми системами товарных бирж, Автоматизированной системой финансовых расчетов Министерства финансов, иными государственными информационными системами, государственными информационными ресурсами;
безвозмездное предоставление информации, содержащейся в системе, с использованием официального сайта https://www.gias.by.
До 1 апреля 2020 г. будет осуществлена доработка государственной информационно-аналитической системы управления государственными закупками ее владельцем и оператором в части обеспечения взаимодействия с рядом иных информационных систем в рамках реализации механизма предварительного резервирования бюджетных средств при осуществлении государственных закупок.
Постановление вступило в силу 1 декабря 2019 г.
Нормативные правовые акты министерств, иных республиканских органов государственного управления
Постановление Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 18 сентября 2019 г. № 13 «Об изменении постановления Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 16 января 2015 г. № 3» (13.11.2019, 8/34771)
Постановлением изложено в новой редакции Положение о едином организаторе процедур государственных закупок в сферах информатизации, информационно-коммуникационных технологий и телекоммуникаций.
В положении определены задачи и функции Министерства связи и информатизации, выступающего единым организатором процедур соответствующих государственных закупок, и установлен порядок взаимодействия заказчиков мероприятий государственных программ информатизации и их подпрограмм с единым организатором.
Постановление вступило в силу 15 ноября 2019 г.
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 18 октября 2019 г. № 57 «О порядке ведения аудиторского реестра и представлении информации об аудиторской деятельности» (22.11.2019, 8/34802)
Постановлением утверждена Инструкция о порядке ведения реестра аудиторов, аудиторов, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, аудиторских организаций (далее – Инструкция), в соответствии с которой Министерство финансов ведет реестр аудиторов, а Аудиторская палата ведет реестр аудиторов – индивидуальных предпринимателей и реестр аудиторских организаций.
В Инструкции определен перечень сведений, включаемых в аудиторский реестр, порядок представления сведений для включения в аудиторский реестр и порядок исключения сведений из аудиторского реестра.
Постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 сентября 2019 г. № 379 «Об утверждении Инструкции об использовании программно-аппаратных средств и технологий» (26.11.2019, 8/34814)
Постановлением утверждена Инструкция об использовании программно-аппаратных средств и технологий, которая определяет:
порядок и случаи использования Национальным банком, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь», лизинговыми и микрофинансовыми организациями, форекс-компаниями, Национальным форекс-центром программно-аппаратных средств и технологий (далее – программные средства) при осуществлении банковских и финансовых операций, услуг, иной деятельности и сделок;
порядок и случаи использования документов в электронном виде, являющихся основанием для осуществления банковских и финансовых операций, услуг, иной деятельности и сделок с применением программных средств, для представления государственным органам, организациям и другим лицам;
порядок хранения документов в электронном виде с применением программных средств.
Постановление вступило в силу 29 ноября 2019 г.
Иные правовые акты Республики Беларусь, являющиеся нормативными
Постановление правления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 20 ноября 2019 г. № 10 «Об изменении постановлений правления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 29 июня 2009 г. № 10 и от 19 июня 2014 г. № 7» (22.11.2019, 10/271)
Постановлением внесены изменения в два постановления правления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты в отношении корректировки форм и форматов документов персонифицированного учета и порядка заполнения соответствующих форм.
Радиванович Н.Н.,
заместитель директора Национального центра правовой информации Республики Беларусь
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