В Google рассказали, что смотрели на YouTube в 2019 году в Беларуси и в мире

Традиционно к концу года Google представил рейтинг YouTube Rewind 2019 – самые популярные видео года на YouTube в мире и Беларуси.

В 2019 году у белорусов среди популярных направлений – детский контент, видеоблоги, а также видео с участием звезд шоу-бизнеса. На первом месте по количеству просмотров подборка серий «Ура! Скоро каникулы!» мультсериала «Маша и Медведь». На втором – «Чинилы и Большой секрет», пародия на детский научно-познавательный мультсериал «Фиксики» от российского блогера Дмитрия Сыендука. Третьим по популярности стал эпизод ТВ-шоу «вДудь» – «Егор Крид – уход из Black Star и звонок Поперечному». В топ-10 также вошло видео белорусского канала «А4» – «24 ЧАСА ГОВОРИ ДА HiMan».

Топ-10 самых популярных видео в Беларуси в 2019 году

В рейтинге музыкальных видео в 2019 году у белорусов в предпочтении композиции российских исполнителей. Два первых места занял Артур Пирожков с клипами «Зацепила» и «Алкоголичка». На третьем – «Грустный Дэнс» от Artik & Asti с участием Артема Качера. На четвертой позиции – клип «Витаминка» белорусского автора Тимы Белорусских.

Топ-10 музыкальных видео 2019 года в Беларуси

В 2019 году в мировой музыкальной индустрии сохранилось влияние латиноамериканской музыки: пять из десяти самых популярных в мире музыкальных видео – на испанском языке, при этом два первых видео собрали более 1 миллиарда просмотров каждое. Кроме того, популярные певицы (Ариана Гранде, Билли Айлиш) продолжают трансформацию звучания современной поп-музыки, а K-pop завоевывает глобальную аудиторию.

Топ-10 музыкальных видео 2019 года в мире

Google представил не только видео, которые набрали больше всего просмотров, но и видео, лидирующие по количеству лайков. Больше всего в 2019 году пользователям YouTube понравилась зажигательная «Señorita» в исполнении дуэта Шон Мендес и Камилла Кабельо, набравшая более 13 миллионов лайков. Также в первой десятке – три видео корейских поп-айдолов и песня на хинди.

Топ-10 музыкальных видео, которые собрали больше всего лайков в мире

Среди авторских видео, которые больше всего понравились зрителям в 2019 году, безусловным лидером стало видео MrBeast – «Make This Video The Most Liked Video On Youtube» («Сделаем это видео видеороликом с самым большим числом лайков на YouTube») – около 11 миллионов лайков. В топ-10 также вошло видео белорусского блогера Влада Бумаги на канале «А4» под названием «ПОКУПАЮ ВСЁ ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ УНЕСТИ ИЗ МАГАЗИНА !», которое набрало более 2 миллионов лайков.

Топ-10 авторских видео, собравших больше всего лайков в мире

