В Google рассказали, что смотрели на YouTube в 2019 году в Беларуси и в мире

Традиционно к концу года Google представил рейтинг YouTube Rewind 2019 – самые популярные видео года на YouTube в мире и Беларуси.
В 2019 году у белорусов среди популярных направлений – детский контент, видеоблоги, а также видео с участием звезд шоу-бизнеса. На первом месте по количеству просмотров подборка серий «Ура! Скоро каникулы!» мультсериала «Маша и Медведь». На втором – «Чинилы и Большой секрет», пародия на детский научно-познавательный мультсериал «Фиксики» от российского блогера Дмитрия Сыендука. Третьим по популярности стал эпизод ТВ-шоу «вДудь» – «Егор Крид – уход из Black Star и звонок Поперечному». В топ-10 также вошло видео белорусского канала «А4» – «24 ЧАСА ГОВОРИ ДА HiMan».
Топ-10 самых популярных видео в Беларуси в 2019 году
- Маша и Медведь – 🤸♂️ Ура! Скоро каникулы! 🏖️
- ЧИНИЛЫ И БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ
- Егор Крид – уход из Black Star и звонок Поперечному / вДудь
- Фиксики – новые серии – Маскарад (Маскарад, Камень, Светофор, Звезда, Вода, Драгоценность, Телескоп)
- Павел Воля – Про настоящих женщин
- Певица Билли Айлиш/Billie Eilish. Вечерний Ургант. 09.09.2019
- 24 ЧАСА ГОВОРИ ДА HiMan
- ЧТО ЕСЛИ 24 ЧАСА ПРОЛЕЖАТЬ В НАПИТКАХ ? КОЛА, ФАНТА, СПРАЙТ, МОЛОКО, ТАРХУН И ТОМАТНЫЙ СОК
- Карибидис, Скороход, Батрутдинов – Неожиданная развязка (Comedy Club)
- КАК ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ГЛУБОЧАЙШЕЙ ЯМЫ, НЕ ИМЕЯ НИЧЕГО ПОД РУКОЙ!
В рейтинге музыкальных видео в 2019 году у белорусов в предпочтении композиции российских исполнителей. Два первых места занял Артур Пирожков с клипами «Зацепила» и «Алкоголичка». На третьем – «Грустный Дэнс» от Artik & Asti с участием Артема Качера. На четвертой позиции – клип «Витаминка» белорусского автора Тимы Белорусских.
Топ-10 музыкальных видео 2019 года в Беларуси
- Артур Пирожков – Зацепила (Премьера клипа 2019)
- Артур Пирожков – Алкоголичка (Премьера клипа 2019)
- Artik & Asti feat. Артем Качер – Грустный дэнс (Official Video)
- Тима Белорусских – Витаминка (Премьера официального клипа)
- Ленинград – Кабриолет
- Егор Крид – Сердцеедка (Премьера клипа, 2019)
- RASA – Пчеловод | ПРЕМЬЕРА КЛИПА 2019
- LITTLE BIG – I 'M OK (official music video)
- Аня Семенович – Хочешь (Премьера клипа, 2019)
- LITTLE BIG – SKIBIDI (Romantic Edition)
В 2019 году в мировой музыкальной индустрии сохранилось влияние латиноамериканской музыки: пять из десяти самых популярных в мире музыкальных видео – на испанском языке, при этом два первых видео собрали более 1 миллиарда просмотров каждое. Кроме того, популярные певицы (Ариана Гранде, Билли Айлиш) продолжают трансформацию звучания современной поп-музыки, а K-pop завоевывает глобальную аудиторию.
Топ-10 музыкальных видео 2019 года в мире
- Daddy Yankee & Snow – Con Calma (Video Oficial)
- ROSALÍA, J Balvin – Con Altura (Official Video) ft. El Guincho
- Anuel AA, KAROL G – Secreto
- Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin – China (Video Oficial)
- Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny – No Me Conoce (Remix)
- Shawn Mendes, Camila Cabello – Señorita
- Maari 2 – Rowdy Baby (Video Song) | Dhanush, Sai Pallavi | Yuvan Shankar Raja | Balaji Mohan
- BLACKPINK – 'Kill This Love' M/V
- Billie Eilish – bad guy
- Ariana Grande – 7 rings
Google представил не только видео, которые набрали больше всего просмотров, но и видео, лидирующие по количеству лайков. Больше всего в 2019 году пользователям YouTube понравилась зажигательная «Señorita» в исполнении дуэта Шон Мендес и Камилла Кабельо, набравшая более 13 миллионов лайков. Также в первой десятке – три видео корейских поп-айдолов и песня на хинди.
Топ-10 музыкальных видео, которые собрали больше всего лайков в мире
- Shawn Mendes, Camila Cabello – Señorita
- BTS (방탄소년단) '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey' Official MV
- BLACKPINK – 'Kill This Love' M/V
- Billie Eilish – bad guy
- Lil Nas X – Old Town Road (Official Movie) ft. Billy Ray Cyrus
- Ariana Grande – 7 rings
- Lil Dicky – Earth (Official Music Video)
- Daddy Yankee & Snow – Con Calma (Video Oficial)
- j-hope 'Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)' MV
- Vaaste Song: Dhvani Bhanushali, Tanishk Bagchi | Nikhil D | Bhushan Kumar | Radhika Rao, Vinay Sapru
Среди авторских видео, которые больше всего понравились зрителям в 2019 году, безусловным лидером стало видео MrBeast – «Make This Video The Most Liked Video On Youtube» («Сделаем это видео видеороликом с самым большим числом лайков на YouTube») – около 11 миллионов лайков. В топ-10 также вошло видео белорусского блогера Влада Бумаги на канале «А4» под названием «ПОКУПАЮ ВСЁ ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ УНЕСТИ ИЗ МАГАЗИНА !», которое набрало более 2 миллионов лайков.
Топ-10 авторских видео, собравших больше всего лайков в мире
- MrBeast – Make This Video The Most Liked Video On Youtube
- PewDiePie – Marzia & Felix - Wedding 19.08.2019
- whinderssonnunes – O DIA EM QUE ASSISTI BIRD BOX
- Black Gryph0n – ONE GUY, 54 VOICES (With Music!) Drake, TØP, P!ATD, Puth, MCR, Queen – Famous Singer Impressions
- Nilson Izaias Papinho Oficial – Minha slime deu certo.Consegui desta vez. Realizei meu sonho minhas amigas
- SethEverman – how to create billie eilish's "bad guy"
- James Charles – No More Lies
- Andymation – My BIGGEST Flipbook EVER – The RETURN of Grumpy Cloud
- A4 – ПОКУПАЮ ВСЁ ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ УНЕСТИ ИЗ МАГАЗИНА !
- shane – Conspiracy Theories with Shane Dawson
Посетите вечером наш канал YouTube Rewind, чтобы увидеть еще больше самых популярных видео года со всего мира.
Приятного просмотра!
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