Интеграция с Россией: что нужно знать?

7 декабря в Сочи состоится встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, на которой они могут договориться об углублении интеграции в рамках Союзного государства. Накануне встречи глав государств все проблемные вопросы должны обсудить премьер-министры двух стран – Сергей Румас и Дмитрий Медведев.

А 8 декабря состоится заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства, где Александр Лукашенко и Владимир Путин могут подписать ряд интеграционных документов.

Всего стороны обсуждают 31 интеграционную карту в различных сферах. Однако их содержание до сих пор неизвестно. Публиковать его власти отказываются. Если верить статье российской газеты «Коммерсантъ», то фактически речь идет о поглощении к 2021 году экономикой России экономики Беларуси на уровне управления.

По информации источников Телеграфа в Министерстве юстиции Беларуси на данный момент находятся Гражданский и Налоговый кодексы России, которые пытаются адаптировать к белорусским реалиям. Однако официальный комментарий ведомства пока получить не удалось.

В рамках дорожных карт планируется согласовать более 700 мероприятий. На конец ноября оставались несогласованными около 20 мероприятий. Сергей Румас отметил, что не менее 20 дорожных карт уже готовы к подписанию. По словам Александра Лукашенко, пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти, в том числе компенсации за поставки Россией грязной нефти.

Основой для углубления интеграции является договор 1999 года. Он среди прочего предусматривает создание общего парламента, Совета министров, суда. Также Союзное государство должно иметь свои герб, флаг, гимн, единую валюту. Кроме того, в объединении двух стран должны быть единая денежно-кредитная, валютная, налоговая и ценовая политика; единые правила конкуренции и защиты прав потребителей; объединенные транспортная и энергетическая системы; единая торговая и таможенно-тарифная политика; единое законодательство об иностранных инвестициях и другие функции.

Политические силы Беларуси, несогласные с углублением интеграции, намерены провести 7 декабря ряд политических акций против этого. Так, например, сопредседатель оргкомитете партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец призывает 7 декабря в 12:00 выйти на Октябрьскую площадь в Минске.