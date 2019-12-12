Как привезти щенка из-за границы?

В Государственном таможенном комитете ответили на вопросы граждан о том, как можно привезти животных, в частности, щенка из-за границы.

Товар для личного пользования (щенок) при перемещении через таможенную границу ЕАЭС подлежит ветеринарному контролю, в связи с чем его ввоз на таможенную территорию ЕАЭС допускается в пунктах пропуска, в которых присутствуют сотрудники ветеринарной службы (в регионе деятельности Гомельской таможни сотрудники ветеринарной службы присутствуют в РПТО «Новая Гута», РПТО «Новая Рудня», РПТО «Комарин», РПТО «Терюха», РПТО «Тереховка»).

Беспошлинный ввоз указанного товара (щенок) возможен при выполнении следующих условий:

1. произведено письменное таможенное декларирование «щенка» с использованием пассажирской таможенной декларации;

2. пройден ветеринарный контроль;

3. перемещаемый товар (щенок) отнесен к товарам для личного пользования ;

4. общая таможенная стоимость перемещаемых товаров не превышает

500 евро (в случае въезда физического лица на территорию Республики Беларусь чаще 1 раза в 3 календарных месяца – 300 евро);

5. общий вес перемещаемых товаров не превышает 25 килограммов (в случае въезда физического лица на территорию Республики Беларусь чаще 1 раза в 3 календарных месяца – 20 килограмм).

Дополнительно информируем, что по вопросам прохождения ветеринарного контроля рекомендуем обратиться в ГУ «Гомельский погранично-контрольный ветеринарный пункт» по адресу: 246027, г. Гомель, ул. Барыкина, д. 113, тел.: 411975, или ГУ «Калинковичский пограничный контрольный ветеринарный пункт» (г. Калинковичи, ул. Октябрьская, 16, тел. (02345) 46381);

В целях сокращения временных затрат на совершение необходимых таможенных операций пассажирская таможенная декларация может быть заполнена заранее на портале предварительного электронного предоставления сведений физическими лицами , размещенном на едином Интернет-портале таможенных органов Республики Беларусь www.customs.gov.by (разделы «Электронная таможня» — «Предварительное электронное предоставление сведений физическими лицами»)».

Обращаем внимание, что при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС обязательному таможенному декларированию подлежат также домашние питомцы, ранее вывезеные с таможенной территории ЕАЭС.

При этом в случае подтверждения факта вывоза такого домашнего питомца с таможенной территории ЕАЭС (предоставление пассажирской таможенной декларации, оформленной при вывозе питомца с таможенной территории ЕАЭС; либо документа подтверждающего факт производства (рождения) либо приобретения домашнего питомца на таможенной территории ЕАЭС (например, ветеринарный паспорт, оформленный на территории ЕАЭС) и в случае превышения весовых либо стоимостных норм ввоза такие товары ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин, налогов.

Главный инспектор отдела организации таможенного контроля Гомельской таможни Татьяна Дьяченко