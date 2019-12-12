Лента RSS
Подписаться на ленту
05 декабря 2019, четверг, 17:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,35
05. 12. 2019

Как привезти щенка из-за границы?

В Государственном таможенном комитете ответили на вопросы граждан о том, как можно привезти животных, в частности, щенка из-за границы.

Товар для личного пользования (щенок) при перемещении через таможенную границу ЕАЭС подлежит ветеринарному контролю, в связи с чем его ввоз на таможенную территорию ЕАЭС допускается в пунктах пропуска, в которых присутствуют сотрудники ветеринарной службы (в регионе деятельности Гомельской таможни сотрудники ветеринарной службы присутствуют в РПТО «Новая Гута», РПТО «Новая Рудня», РПТО «Комарин», РПТО «Терюха», РПТО «Тереховка»).

Беспошлинный ввоз указанного товара (щенок) возможен при выполнении следующих условий:

1. произведено письменное таможенное декларирование «щенка» с использованием пассажирской таможенной декларации;

2. пройден ветеринарный контроль;

3. перемещаемый товар (щенок) отнесен к товарам для личного пользования;

4. общая таможенная стоимость перемещаемых товаров не превышает

500 евро (в случае въезда физического лица на территорию Республики Беларусь чаще 1 раза в 3 календарных месяца – 300 евро);

5. общий вес перемещаемых товаров не превышает 25 килограммов (в случае въезда физического лица на территорию Республики Беларусь чаще 1 раза в 3 календарных месяца – 20 килограмм).

Дополнительно информируем, что по вопросам прохождения ветеринарного контроля рекомендуем обратиться в ГУ «Гомельский погранично-контрольный ветеринарный пункт» по адресу: 246027, г. Гомель, ул. Барыкина, д. 113, тел.: 411975, или ГУ «Калинковичский пограничный контрольный ветеринарный пункт» (г. Калинковичи, ул. Октябрьская, 16, тел. (02345) 46381);

В целях сокращения временных затрат на совершение необходимых таможенных операций пассажирская таможенная декларация может быть заполнена заранее на портале предварительного электронного предоставления сведений физическими лицами, размещенном на едином Интернет-портале таможенных органов Республики Беларусь www.customs.gov.by (разделы «Электронная таможня» — «Предварительное электронное предоставление сведений физическими лицами»)».

Обращаем внимание, что при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС обязательному таможенному декларированию подлежат также домашние питомцы, ранее вывезеные с таможенной территории ЕАЭС.

При этом в случае подтверждения факта вывоза такого домашнего питомца с таможенной территории ЕАЭС (предоставление пассажирской таможенной декларации, оформленной при вывозе питомца с таможенной территории ЕАЭС; либо документа подтверждающего факт производства (рождения) либо приобретения домашнего питомца на таможенной территории ЕАЭС (например, ветеринарный паспорт, оформленный на территории ЕАЭС) и в случае превышения весовых либо стоимостных норм ввоза такие товары ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин, налогов.

Главный инспектор отдела организации таможенного контроля Гомельской таможни Татьяна Дьяченко

 
Это Интересно
Беларусь
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.