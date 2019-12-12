Как угощать птиц правильно

В холодное время многие вывешивают кормушки. Что туда класть? Какая пища для птиц вредна? Каких крылатых гостей ждать? Разобраться помогла общественная организация “Ахова птушак Бацькаўшчыны” (АПБ).

Зимой день короткий, а ночь длинная и холодная. Добыть корм в зимнее время становится труднее, но при этом его требуется больше: птицам нужна дополнительная энергия, чтобы согреться. Особенно тяжело птицам, когда ветки и земля покрываются льдом после оттепели и мороза.

Кормушка на дереве или за окном - отличный способ помочь мелким птицам пережить зиму и понаблюдать за ними.

Где взять кормушку?

Сегодня кормушку можно легко приобрести в различных магазинах, в том числе строительных. А можно проявить творчество и смастерить её своими руками из дерева, пластиковой бутылки или даже из шишек. Важно, чтобы дно кормушки было с отверстиями, откуда будет вытекать лишняя влага. И не забывайте регулярно чистить птичью столовую.

Что класть в кормушку?

Самый универсальный корм для птиц - несоленые нежареные семечки подсолнуха. Вкусно, полезно, доступно! Крупа такой популярностью у воробьиных птиц не пользуется.

Разнообразить меню можно семенами рапса, льна, тыквенных семечками, арахисом, кусочками яблока и ягодами. Если хотите сделать особенный подарок для синиц и дятлов, прицепите на ветку кусок несоленого нежареного сала.

Какая еда вредна птицам?

Ни в коем случае не кормите птиц остатками со своего стола. Не кладите ничего жареного, печеного и соленого в кормушку. Хлеб как черный, так и белый, как свежий, так и сухой - непригодная пища для птиц.

Кого ждать на кормушке?

Даже в городе кроме домовых и полевых воробьев, синих лазоревок и больших синиц к вам на кормушку могут прилететь зеленушки, дубоносы, поползни, снегири, дятлы, сойки, чижи, свиристели и другие крылатые гости.

Нужно подкармливать уток и лебедей?

Водоплавающих птиц подкармливать следует только в большие морозы, когда температура держится на уровне ниже 15 градусов мороза. Лебедями и уткам можно предложить зерно, крупу и овсяные хлопья, но не нужно давать им хлеб и батон: они дают ощущение сытости на короткое время, но не имеют нужных птицам полезных веществ.

Присоединяйтесь к акции “Птушкі ля кармушкі”!

Каждый год в третьи выходные января АПБ проводит акцию “Птушкі ля кармушкі”. 18 или 19 января 2020 года нужно в течение часа понаблюдать за своей кормушкой и подсчитать птиц, которые ее посетили, а затем прислать свои результаты в АПБ.