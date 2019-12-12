«Торжество скрипки». Сольный концерт Сергея Белозёрцева

Белорус Сергей Белозерцев сегодня играет у Владимира Спивакова – в Национальном филармоническом оркестре России. При этом Сергей находит время и силы давать сольные концерты (в Беларуси, России, Италии и Франции), а также принимать участие в необычных проектах уникального российского «оркестра без дирижера» Персимфанс. Недавнее выступление этого «первого симфонического ансамбля» совместно с Дюссельдорфским симфоническим оркестром буквально ошеломило публику ультрасовременного московского зала «Зарядье». И этим экспериментальная часть концертной жизни Сергея не заканчивается. Так, 2 и 3 ноября он выступил в качестве скрипача-солиста в концертах актера и певца, народного артиста РФ, Дмитрия Певцова и его группы «ПевцовЪ-Оркестр» в Кремлевском дворце.

«Для меня в радость играть камерную музыку, потом выступить сольно, потом в оркестре — важно разнообразие» [Из интервью в СБ].

К выбору программы для сольного выступления на сцене Большого концертного зала Белгосфилармонии скрипач подошёл с особой ответственностью: её основная идея – показать любимый инструмент в самых разных жанрах и формах (соло, в ансамбле, в сопровождении струнного оркестра). И для этого Сергей Белозёрцев пригласил своих друзей – лучших представителей молодого поколения белорусских исполнителей: Михаила Радунского (виолончель), Ольгу Подгайскую (орган), Юрия Нехая (гитара), Алексея Пшеничного (фортепиано).

В программе: Г. И. Ф. Бибер, Г. Ф. Гендель, Н. Паганини, Ф. Крейслер, И. Брамс,

П. Чайковский.

13 декабря 2019 года, 19:00, Большой концертный зал