Лишь 1 голос против: Андрейченко переизбрали главой Палаты представителей

Владимир Андрейченко 6 декабря был переизбран председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Других кандидатур не было. Против него проголосовал только 1 из 110 депутатов.

Кандидатуру 70-летнего Андрейченко, который возглавляет нижнюю палату парламенту с 2008 года, предложил депутат Игорь Марзалюк, передает TUT.by. Владимир Андрейченко в своей речи заявил, что депутаты должны «вести общественный диалог по самым острым темам, поддерживать все новое, перспективное, все, что работает на экономику и благосостояние людей и самым жестким образом реагировать на то, что раскачивает лодку». Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby