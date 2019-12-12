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06. 12. 2019

Лишь 1 голос против: Андрейченко переизбрали главой Палаты представителей

Владимир Андрейченко 6 декабря был переизбран председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Других кандидатур не было. Против него проголосовал только 1 из 110 депутатов.

Кандидатуру 70-летнего Андрейченко, который возглавляет нижнюю палату парламенту с 2008 года, предложил депутат Игорь Марзалюк, передает TUT.by.

Владимир Андрейченко в своей речи заявил, что депутаты должны «вести общественный диалог по самым острым темам, поддерживать все новое, перспективное, все, что работает на экономику и благосостояние людей и самым жестким образом реагировать на то, что раскачивает лодку».
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