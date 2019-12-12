Группа «Давинчи» выпустила «Идиота»

6 декабря состоялся релиз нового трека и клипа от лауреатов международного конкурса «Новая волна 2019», группы «Давинчи» (@davincies_official), с неожиданным и несколько провокационным названием «Идиот» и смелым выбором стиля звучания.

По словам солиста группы Андрея Лобжанидзе, песня «Идиот» основана на реальных событиях. Когда после совершенной глупой ошибки жизнь идет под откос, и тебе больше ничего не остаётся, кроме как называть себя Идиотом. Это история об ошибках и умении их признавать, а так же о том, что всегда есть шанс все исправить.

«Идиот» - это уже вторая работа группы, написанная в стиле future bass, модном современном направлении музыки, популярном сейчас на западе благодаря таким именам, как David Guetta(ft.Sia) , Martin Garrix, The Chainsmokers. Трек был создан в коллаборации с саунд продюсерами Дмитрием Агафоновым и Андреем Коноплевым, работающими со многими известными артистами российского шоу бизнеса. Первой работой в этом стиле была песня “Не отпускай”, написанная для проекта “Песни” на ТНТ, также прозвучавшая на 2-м конкурсном дне “Новой волны 2019”. Так как тренды звучания future Bass только приходят на российский рынок, мастеринг трека делали в Германии.

Клип на песню «Идиот» - это исключительно атмосферная история, призванная создать своими простыми бытовыми зарисовками настроение легкой меланхолии, присущей песне. В этот раз группа приняла решение работать без режиссёра. Всем участникам группы дали задание - самим выбрать локацию и действие, а профессиональные операторы просто сопровождали их с включёнными камерами. В съемках также приняли участие танцовщики из шоу «Танцы» на ТНТ- Полина Бокова и Андрей Чирков. Интересный факт, что изначально их танец снимался для другого клипа группы Давинчи на песню «Лирика», но при монтаже было решено убрать этот сюжет из видео. В данной же истории этот танцевальный дуэт идеально вписался в атмосферу клипа, помогая подчеркнуть его настроение.

Ранее в этом году группа выпустила клип на песню “Бомбит”, которая стала настоящим открытием третьего конкурсного дня «Новой Волны 2019» в Сочи, где «Давинчи» заняли престижное второе место, получив высокую оценку от членов жюри, медийных личностей и представителей СМИ, назвавших музыкантов “триумфаторами Новой волны- 2019” и одними из самых ярких участников конкурса. Трек «Бомбит» вошёл в многочисленные ТОП чарты, а клип на эту песню набрал более полумиллиона просмотров на YouTube и до сих пор находится в ротации главных музыкальных телеканалов России и СНГ (Муз Тв, Музыка Первого, M1 Украина, Muzzone Казахстан, Europa Plus TV, Russian Music Box и других).

Новая работа с названием «Идиот» имеет своё лицо и, как надеются сами музыканты, это музыка, которая приходит, музыка, которую будут слушать завтра.

Трек уже доступен на всех цифровых музыкальных платформах:

https://band.link/davincies_idiot