Регистрация аудиторской палаты планируется на следующей неделе

6 декабря правление национальной аудиторской палаты обсудило предварительные сроки регистрации организации в Министерстве юстиции Республике Беларусь. Ольга Степанеева, член правления организации, директор «Делойт» в Республике Беларусь, отметила, что юридическая регистрация является отправной точкой для функционирования палаты.

«Обращаем внимание аудиторского сообщества на соответствующий важный этап юридического оформления палаты в Министерстве юстиции. Мы ожидаем, что процедура будет завершена на следующей неделе, после чего появится возможность официального вступления в члены аудиторской палаты и уплаты необходимых взносов», - резюмировала г-жа Степанеева.

Правление палаты также утвердило порядок определения размера и уплаты вступительных и членских взносов в Аудиторскую палату. Документ передан на согласование наблюдательному совету по аудиторской деятельности. Соответствующий протокол опубликован на официальном сайте республиканского Министерства финансов.

Размер вступительного взноса определяется исходя из размера выручки (с учетом НДС) от реализации услуг по итогам года, предшествующего году вступления в аудиторскую палату: для аудиторских организаций с соответствующим показателем от 1 000 000 BYN вступительный взнос составит 5 000 рублей, выручка от 500 000 и до 1 000 000 BYN потребует 2 500 BYN за вступление в палату, от 200 000 до 500 000 – 1 000 BYN, от 100 000 до 200 000 – 500 BYN, при выручке менее 100 000 – 200 BYN. Отметим, что наименьший размер вступительных взносов предусмотрен для аудиторов -индивидуальных предпринимателей и составит 200 рублей.

Что касается размера годового членского взноса, самый высокий уровень предполагается для аудиторских организаций, выручка которых за год, предшествующий вступлению в палату, превышала 5 000 000 рублей (с учетом НДС). В этом случае размер взноса составит 17 500 BYN. В то же время для аудиторских организаций, аудиторов-индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных не в г. Минске, Минском районе, областных центрах с выручкой до 50 тыс. рублей годовой членский взнос составляет 200 BYN.

Напомним, что взносы, уплачиваемые претендентами на членство и членами аудиторской палаты предназначены для покрытия расходов организации, связанных с выполнением возложенных на неё задач и функций.