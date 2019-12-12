Безконфет. Открытие красноречивой инсталляции в поддержку детей-сирот

Платформа Имена запустила фандрайзинговую кампанию в поддержку Центра помощи детям-сиротам «Нити Дружбы». Она стартовала с открытия инсталляции #Безконфет в Галерее ДК, для которой было собрано 15 000 оберток от конфет и три искренние истории от выпускников детских домов.

В преддверии Нового года дети в интернатных учреждениях традиционно получают килограммы сладких подарков. Мы все понимаем, что это не совсем то, о чем они мечтают. Проснуться 1 января в своей семье – этого мы не в силах подарить, но есть шанс найти ребенку-сироте близкого человека.

Платформа Имена предлагает изменить привычный ход мыслей и задуматься над тем, что найти близкого человека для ребенка все же возможно. Об этом фандрайзинговая кампания #Безконфет, которая проходит в поддержку Центра помощи детям-сиротам «Нити Дружбы». Это единственная служба в стране, которая подбирает, обучает и сопровождает патронатных воспитателей.

«Мы живем в неравнодушном обществе, которое готово поддержать в трудную минуту и не оставляет детей в детских домах без внимания. Так сложилось, что на Новый год мы традиционно поздравляем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сладкими подарками. Мы так привыкли. Это замечательная традиция волшебства и добрая вековая ценность, которую никто не собирается нарушать. Но ни один подарок на Новый год не заменит настоящие, крепкие отношения. Сейчас в Беларуси существует много возможностей для того, чтобы принять ребенка в свою семью, в том числе профессиональное родительство: приемные семьи, детские дома семейного типа, когда родители, принявшие на воспитание детей-сирот получают зарплату. А для тех, кто не готов к такому ответственному шагу – есть отличная форма помощи – патронатное воспитание. Патронатный воспитатель не получает денег, но он может навещать ребёнка в детском доме, приглашать к себе в гости на каникулы, выходные и праздничные дни.

Помочь можно и материально: если вместо очередного подарочного набора конфет на Новый год для ребенка-сироты, вы поддержите проект «Нити Дружбы» на платформе Имена, то гораздо больше подростков из детских домов смогут найти своего патронатного воспитателя», – говорит Артем Головий, основатель Центра «Нити Дружбы».

Патронатный воспитатель обучает ребенка тем же вещам, что и родители в семье: как готовить еду самостоятельно, как пользоваться деньгами, как ездить на транспорте, куда поступать, как строить отношения с людьми, как воспользоваться положенными льготами. Найти и подготовить патронатного воспитателя – это непростая и ответственная работа сотрудников «Нитей Дружбы», которая занимает не один и не два месяца.

Сперва надо понять, что за ребенок перед нами, узнать его особенности, определить, какой взрослый может стать для него патронатным воспитателем. Затем проводится отбор среди желающих помогать детям: информационные встречи, собеседования, обучение по программе, которая прошла экспертизу в Национальном институте образования РБ, повторное собеседование, снова консультации. И только после этого – личное знакомство взрослого и ребенка. Психологи Центра сопровождают ребенка и патронатного воспитателя даже тогда, когда пара сформирована. Сейчас команда сопровождает 25 пар, 12 находятся в процессе формирования. В год «Нити Дружбы» могут подобрать патронатных воспитателей для 50 ребят из детских домов. Но для беспрерывной работы Центра нужно стабильное финансирование.

На новогодние праздники эти дети могут получить десятки килограмм конфет, но Имена предлагают иной способ помочь детям-сиротам: оформить ежемесячную подписку с карточки в поддержку Центра или осуществить благотворительный взнос. Это позволит сделать так, чтобы дети-сироты, которые ждут близких, получили поддержку, которая им так необходима!

Если вместо очередного подарочного набора для ребенка-сироты хотя бы 2000 человек оформит ежемесячную подписку на 5 BYN на платформе Имена, то Центр «Нити Дружбы» сможет работать всегда! Чем больше подписок, тем больше детей-сирот смогут охватить педагоги и психологи Центра по стране.

Увидеть инсталляцию #Безконфет и услышать реальные истории выпускников детских домов можно в Галерее ДК до 15 января. Половина средств, вырученных за продажу билетов, будет передана Центру «Нити Дружбы».

Проект инициирован платформой Имена и учреждением по социальной адаптации детей-сирот «Нити Дружбы». Генеральным партнером инициативы стала ведущая IT-компания Беларуси – Itransition. Проект поддержало посольство Литовской республики в Республике Беларусь и коммуникационное агентство PRCI.Storytellers.