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07. 12. 2019

На акции против интеграции в Минске порвали портрет Путина

Автор фото: Максим Гацак Источник фото: Telegraf.by

7 декабря в Минске прошла акция, приуроченная к переговорам между президентами Беларуси и России Александром Лукашенко и Владимиром Путиным об углублении интеграции между странами. Об этом сообщает корреспондент Телеграфа.

Акция началась в 12:00 на Октябрьской площади. В своем выступлении на ступенях Дворца Республики сопредседатель оргкомитета партии БХД Павел Северинец призвал не расходиться, пока не стемнеет. Он также призвал собраться здесь же в это же время 8 декабря. Некоторые из выступающих порвали в знак протеста портрет президента РФ.

Стоит отметить, что сотрудники милиции в штатском не давали оппозиционерам взобраться на ступени и выталкивали вниз.

С Октябрьской площади  протестующие направились на Площадь Независимости, откуда – на Площадь Свободы, сквер имени Янки Купалы и на площадь Якуба Коласа.

Завершилась акция около 17:00 почти без задержаний. Единственного задержанного передали милиции сами оппозиционеры – он был пьян и кричал о необходимости союза с Россией.

 
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