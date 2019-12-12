На акции против интеграции в Минске порвали портрет Путина

7 декабря в Минске прошла акция, приуроченная к переговорам между президентами Беларуси и России Александром Лукашенко и Владимиром Путиным об углублении интеграции между странами. Об этом сообщает корреспондент Телеграфа.

Акция началась в 12:00 на Октябрьской площади. В своем выступлении на ступенях Дворца Республики сопредседатель оргкомитета партии БХД Павел Северинец призвал не расходиться, пока не стемнеет. Он также призвал собраться здесь же в это же время 8 декабря. Некоторые из выступающих порвали в знак протеста портрет президента РФ.

Стоит отметить, что сотрудники милиции в штатском не давали оппозиционерам взобраться на ступени и выталкивали вниз.

С Октябрьской площади протестующие направились на Площадь Независимости, откуда – на Площадь Свободы, сквер имени Янки Купалы и на площадь Якуба Коласа.

Завершилась акция около 17:00 почти без задержаний. Единственного задержанного передали милиции сами оппозиционеры – он был пьян и кричал о необходимости союза с Россией.