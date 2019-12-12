В Минске продолжились протесты против интеграции с Россией

В столице Беларуси 8 декабря вновь протестовали против возможного углубления интеграции страны с Российской Федерацией. Прийти на акцию накануне призвал сопредседатель партии Белорусская христианская демократия Павел Северинец.

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Акция была приурочена к предполагаемому подписанию президентами двух стран дорожных карт по углублению интеграции. Однако переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина 7 декабря закончились ни чем – стороны договорились вновь встретиться 20 декабря. Несмотря на это организаторы акции решили не отменять протест.

Как и накануне, акция началась в 12:00 на Октябрьской площади. Затем протестующие по проспектам Независимости и Машерова направились в сторону посольства РФ. Здесь их уже ждали сотрудники ОМОНа, автозаки и автобусы со спецназом, которые окружили диппредставительство.

Павел Северинец передал в посольство петицию против интеграции двух стран, после чего колонна вдоль Свислочи направилась назад на Октябрьскую площадь.

Здесь организаторы призвали приходить вновь на протест 20 декабря.