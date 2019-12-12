Лента RSS
Подписаться на ленту
08 декабря 2019, воскресенье, 18:07
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,35
08. 12. 2019

В Минске продолжились протесты против интеграции с Россией

Автор фото: Максим Гацак Источник фото: Telegraf.by

В столице Беларуси 8 декабря вновь протестовали против возможного углубления интеграции страны с Российской Федерацией. Прийти на акцию накануне призвал сопредседатель партии Белорусская христианская демократия Павел Северинец.

смотрите также На акции против интеграции в Минске порвали портрет Путина

Акция была приурочена к предполагаемому подписанию президентами двух стран дорожных карт по углублению интеграции. Однако переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина 7 декабря закончились ни чем – стороны договорились вновь встретиться 20 декабря. Несмотря на это организаторы акции решили не отменять протест.

Как и накануне, акция началась в 12:00 на Октябрьской площади. Затем протестующие по проспектам Независимости и Машерова направились в сторону посольства РФ. Здесь их уже ждали сотрудники ОМОНа, автозаки и автобусы со спецназом, которые окружили диппредставительство.

Павел Северинец передал в посольство петицию против интеграции двух стран, после чего колонна вдоль Свислочи направилась назад на Октябрьскую площадь.

Здесь организаторы призвали приходить вновь на протест 20 декабря.
Это Интересно
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.