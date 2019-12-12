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13. 12. 2019

Лукашенко о президентской больнице: может лечиться каждый, но за деньги

Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая 13 декабря Белорусский государственный медицинский университет, прокомментировал слухи о так называемой президентской больницы - Республиканском клиническом медицинском центре в Ждановичах.

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По его словам, любой желающий «хоть завтра» может получить помощь в этом медцентре, но не за бюджетные деньги, а оплатив услуги, передает БелТА.

Согласно информации блогера NEXTA, в Ждановичах у Александра Лукашенко есть личная палата площадью более 100 квадратных метров, три комнаты, гардеробная, купальня, туалет и двуспальная кровать.
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