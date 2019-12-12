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16. 12. 2019

Объявлены результаты Мисс Мира-2019

В Лондоне завершился 69-й международный конкурс красоты «Мисс Мира». Корону завоевала Ямайка. Второе место у Франции, на третьем - Индия.

В ТОП-5 вошли: Нигерия, Бразилия, Индия, Ямайка и Франция. Всего в «Мисс Мира-2019» участвовали 112 стран.

Победительнице «Мисс Мира-2019» Тони-Энн Сингх 23 года, ее рост составляет 167 сантиметров. Она является студенткой женского факультета и факультета психологии в Университете штата Флорида. На «Мисс Мира» Тони-Энн также победила в номинации «Мисс Талант», что позволило ей выступить сольно во время финала с известной песней «I Have Nothing» авторов Дэвида Фостера и Линды Томпсон.

Нашу страну в этом году представляла обладательница титула «II вице-Мисс Беларусь-2018», 19-летняя студентка Института бизнеса БГУ Анастасия Лавринчук. Девушке не удалось пробиться в топ соревнования. Ее  лучшим результатом стало попадание в рейтинг из 19-ти самых интеллектуальных девушек мира в рамках номинации «Head to Head Challenge». Жюри конкурса выбирало лучших по ораторским выступлениям и умению отвечать на вопросы. Девушки обязательно должны были свободно говорить на английском языке. До Анастасии Лавринчук еще ни одна белоруска, которая выступала на «Мисс Мира», не проходила в топ «Head to Head Challenge». Также Анастасия отличилась и в номинации «Мисс Спорт», попав в тридцатку по итогам зачетов.

Напомним, в прошлом году «Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич вошла в ТОП-5 конкурса, удостоилась титула «Мисс Мира Европа-2018», а также имела успехи в ряде номинаций. Пока это наш лучший результат  на самом престижном соревновании.

 

Информация подготовлена пресс-службой Национальной школы красоты
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