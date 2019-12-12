Поезд «Минск-Гомель» сломался в Жлобинском районе

Из 14 вагонов поезда бизнес-класса Минск — Гомель вечером 15 декабря эвакуировали пассажиров. Состав остановился по техническим причинам на станции Красный Берег.

Пассажиров пересадили в прибывший из Жлобина дизель-поезд, который отправился в Гомель, передает СБ.

Очевидцы сообщают о вспышках и громких хлопках, после которых пассажирам сказали покинуть вагоны, пишет TUT.by.

16 июня также на маршруте «Минск-Гомель» поезд остановился на перегоне Салтановка-Хальч на четыре часа, а 26 июля поезд №710 стал в районе станции Талька.