«Не вандализм, а апгрейд»: что стало с виртуальным памятником белорусскому админу - фото

Несколько месяцев назад в Минске появился памятник белорусскому айтишнику в дополненной реальности. В канун Нового года авторы проекта из hoster.by решили технологично поздравить жителей IT-страны и превратили памятник в необычную виртуальную открытку.

Увидеть результат можно на пешеходной части Комсомольской улицы. Для этого понадобится смартфон и последняя версия приложения Minsk Monument AR, которая есть в App Store и Google Play.

Авторы не раскрывают всех деталей и приглашают посмотреть на обновленный арт-объект своими глазами. Известно лишь, что новогодняя версия получила множество динамичных элементов, полностью изменилась озвучка.

«Обновленная инсталляция — это наше послание не только коллегам, которые работают в IT-индустрии и делают Беларусь известной за рубежом. Мы хотели искреннее и нескучно поздравить всех минчан и тех, кто решил провести новогодние праздники в нашем городе», — комментирует PR-директор hoster.by Ольга Кузеева.

«На открытии много шутили, что мы сделали первый в мире антивандальный памятник, — продолжает Ольга. — Его прелесть в том, что мы можем бесконечно модифицировать его и называть это апгрейдом, а не вандализмом. Думаю, ближе к весне виртуального админа могут снова ждать перемены».

Приложение Minsk Monument AR установили уже более 6000 раз и оно несколько недель держалось в ТОП-3 App Store в категории «Развлечения».