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16. 12. 2019

Китай дает Беларуси кредит на 500 млн долларов

16 декабря в Шанхае между Беларусью и Шанхайским филиалом Банка развития Китая было подписано Соглашение о предоставлении срочного кредита на 3,5 млрд китайских юаней (около 500 млн долларов). Об этом сообщили в министерстве финансов Беларуси.

Кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на погашение и обслуживание госдолга, поддержание золотовалютных резервов, содействие развитию торговли между Беларусью и Китаем.

Беспрецедентность этой сделки свидетельствует о новом уровне отношений Беларуси и Банка развития Китая, повышении доверия китайских финансовых институтов к стране, отметили в ведомстве.
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