Лукашенко поручил разобраться с административными наказаниями

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел 16 декабря совещание по вопросам применения мер административной ответственности. По его словам, за десять лет количество административных правонарушений выросло почти вдвое, сообщили в Администрации главы государства.

За неполные пять лет зарегистрировано 16 млн нарушений, за совершение которых к ответственности привлечены около 3,5 млн граждан - более половины всего трудоспособного населения. Более 80% административных правонарушений составляют нарушения в сфере безопасности дорожного движения.



Глава государства поручил о необходимости «разобраться, что стоит за этими данными», и принять меры. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby