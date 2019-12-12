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16. 12. 2019

Лукашенко поручил разобраться с административными наказаниями

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел 16 декабря совещание по вопросам применения мер административной ответственности. По его словам, за десять лет количество административных правонарушений выросло почти вдвое, сообщили в Администрации главы государства.

За неполные пять лет зарегистрировано 16 млн нарушений, за совершение которых к ответственности привлечены около 3,5 млн граждан - более половины всего трудоспособного населения. Более 80% административных правонарушений составляют нарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Глава государства поручил о необходимости «разобраться, что стоит за этими данными», и принять меры.
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