В центре Минска открыли флагманский супермаркет «Санта» с «островом»

Брестская сеть «Санта» открыла флагманский супермаркет на улице Веры Хоружей, 25/1. Он стал первым магазином в Минске, который запущен не на месте «Рублёвского». Внутри есть большой рыбный «остров», зона для гурманов, пекарня и пиццерия. На открытии было оживлённо, покупателям раздавали бесплатное мороженое.

Супермаркет разместился в здании напротив дома-кукурузы недалеко от Комаровки. Площадь торгового зала – около 1000 «квадратов». Ремонт провели еще осенью: поставили новые витрины и оборудование, организовали широкие проходы и обустроили цеха копченостей и кулинарии. Интерьер в помещении светлый – с декоративными элементами в скандинавском стиле. На улице встречают небесного цвета панели с белой вывеской.

Ритейлер также решил проблему дефицита стоянок вокруг магазина. Для водителей открыли внутреннюю парковку, куда можно попасть с улицы Максима Богдановича. Первый час ею можно пользоваться бесплатно.

В самом магазине собрано около 15 000 наименований товаров. Большой интерес вызвали колбасы и полуфабрикаты, разбирали также сыры и молочные продукты. Рядом с входом стоит большая зона свежих фруктов, овощей и зелени.

Среди отличий – второй в городе рыбный «остров» с десятками видов рыб. На открытии они были нарасхват: на фиш-меню дали хорошие скидки. Многие посматривали на матиас – голландский деликатес. Молодую сельдь засаливают в бочках ещё в море, а вкус у неё, говорят, ни с чем не похожий.

В магазине также сделан фокус на формат Food-to-Go. В зоне для гурманов предлагают салаты, суши и блюда на гриле. Выпечку делают тут же в пекарне из собственного, а не замороженного теста. На месте готовят итальянскую пиццу за 5,95 рубля с моцареллой, травами и натуральной начинкой.

«Новый магазин стал первой «Сантой» в Минске, которая открылась не на месте «Рублёвского». Это говорит о готовности сети активно расширять свое присутствие и выходить за рамки существующих объектов. Супермаркет будет флагманским, а, значит, здесь всегда можно будет найти расширенный выбор товаров и готовых блюд. В своем районе он должен стать одним из лучших магазинов», – отмечают в сети «Санта».

На открытии устроили праздник. Первым покупателям раздали бесплатное мороженое, дети также получили голубые шарики. Людей на улице развлекали большие плюшевые медведи.

Напомним, брестская сеть «Санта» входит в известный холдинг, который также включает продуктового производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит более 100 розничных магазинов, а общее число работников составляет около 4 тыс. человек.