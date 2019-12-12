Фестиваль документального кино WATCH DOCS Belarus подвёл итоги 5 сезона

Теперь вне сомнений: серьезное документальное кино собирает полные залы и в Беларуси. И дальше будет больше.

Почти 3 тысячи зрителей посетили показы более 25 фильмов из десятка стран мира, дискуссии о женском и мужском спорте, детской жестокости и медицинской марихуане, киноночь, открытые интервью, лекции и мастер-классы. Многие из зрителей подтверждали: WATCH DOCS Belarus повзрослел, стал заметнее, авантюрнее и наконец вторгся в узкие круги беларусских документалистов.

WATCH DOCS продолжил служить коммуникационным пространством, где поводом поговорить становятся как права человека, так и способы о них говорить публично. В этом году зрители и создатели документального кино смогли пообщаться с рядом зарубежных гостей: Commissioning Editor ТК «Настоящее время» Натальей Аршавской, главой индустриальной платформы DOK Leipzig Бриджид О'Ши (Германия), режиссерами Марком Казинсом (Великобритания) и Лоуренсом МакКёуном (Ирландия), Яном Блузом, оператором и режиссером Яцеком Петрицким и редактором Белсат ТВ Янушем Гаврилюком (Польша).

Первенцем-беларусом в программе фестиваля WATCH DOCS Belarus, ежегодно собирающего лучшие картины со всего мира, стал фильм «Дебют» Анастасии Мирошниченко еще в прошлом году. А уже в этом фестиваль сделал новые шаги навстречу беларусской документалистике: собрал конкурсную программу из пяти отечественных фильмов, инициировал краудфандинг для первой зрительской Премии беларусским документалистам и включил в программу образовательные мероприятия.

По итогам зрительских оценок денежные премии получили: Александр Свищенков за фильм “Моя Германия” и Андрей Кутило за фильм “Стриптиз и война” (по 800 бел. руб.), Галина Адамович за работу “Хороших девочек не бьют” (1300 бел. руб.).

“Я не понимаю, кто все эти люди и зачем они жертвовали свои деньги, но это очень трогательно, - сказала на награждении победительница. - Люди, которые работают в белорусском кино, привыкли делать все сами: как сделаешь - так и будет! Поэтому удивительно и очень приятно, что кто-то заботится о белорусской документалистике, ищет фильмы, собирает деньги на премии”.

Андрей Кутило передал свою премию... организаторам фестиваля с пожеланием и в следующем году давать яркие стимулы для развития беларусским документалистам.

«Мы увидели огромный запрос от беларусских режиссеров и продюсеров в профильном образовании, возможностях общаться, знакомиться, - говорит Татьяна Яворская, директор фестиваля. - Поэтому даже после закрытия этого сезона вместе с зарубежными партнерами мы продолжим работу над продвижением беларусского кино и режиссеров на международных площадках. Например, в программу следующего Белфастского фестиваля будет включен показ одного из наших беларусских фильмов, а вместе с ним и встреча режиссера выбранной картины с британскими зрителями".

Организаторы также планируют специальный показ документального фильма “Нация одного ребенка” (реж. Нанфу Ванг, Жанг Лин, США, Китай, 2019), вошедшего в четверку лидеров гонки за премию Оскар этого года.