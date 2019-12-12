Луи Армстронг, Фрэнк Синатра, Мадонна и Бьорк: в МТС Music обновили плей-листы к новогодним праздникам

В приложении МТС Music обновили плей-листы к новогодним праздникам. Всего в коллекции — более 100 музыкальных хитов.

Плей-листы «Приближая Новый год», «Другой Christmas», «В погоне за подарками», «Наряжая ёлку» находятся в разделе «Подборки». Здесь можно найти как классические рождественские хиты — Jingle bells Фрэнка Синатры и What a Wonderful World Луи Армстронга, так и композиции современных исполнителей — Бьорк, Guns N' Roses, Мадонны, The Chemical Brothers.

Также пользователи могут составить собственные праздничные подборки: ставьте лайк понравившимся композициям, и они автоматически добавятся в плей-лист «Мне нравится».

Всего аудиотека стримингового сервиса МТС Music содержит более 40 миллионов треков. Музыкальные композиции можно слушать онлайн и офлайн. Бонус при использовании приложения — бесплатный мобильный трафик в сети МТС.

Подключить сервис можно с помощью USSD-команды *727#, в приложении МТС Music для устройств на базе Android и iOS или на music.mts.by. Первые 30 дней сервис предоставляется бесплатно, далее — 0,22 рубля в сутки.