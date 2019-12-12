«Газпром» и Беларусь обсудили поставки газа

16 декабря в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя ПАО «Газпром» Алексея Миллера с послом Беларуси в России Владимиром Семашко и министром энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем. Об этом сообщили в российской компании.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия с 2020 года, прежде всего, условия поставок российского газа в Беларусь.

Между «Газпромом» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» действуют контракты на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через страну до конца 2019 года. В январе-ноябре в Беларусь было поставлено около 18,4 млрд кубометров газа.