В Беларуси выпустили первую пахучую карточку для модников

В Беларуси появилась банковская карточка LaCard с приятным ароматом. Выпустил её БПС-Сбербанк совместно с онлайн-магазином Lamoda. Среди отличий – возможность вернуть до 10% с каждой покупки одежды и обуви.

Для новинки разработано два «кроя». Белая карточка обладает малиновым запахом, черная – мятным. Выбрать можно любой вариант ещё во время оформления. Приятный шлейф должен оставаться стойким месяцами.

Впрочем, основное назначение карточки – в другом. По ней доступен рекордный money-back по покупкам на Lamoda. При предоплате на сайте lamoda.by банк вернет 10% с каждого чека минимум на 100 рублей и 6% при шопинге от 50 рублей. При оплате в пункте выдачи, в том числе после примерки, можно по той же логике сэкономить 5% и 3% в зависимости от суммы покупки.

«LaCard открывает новый класс карточек в Беларуси. Совместно с партнером мы предложили внушительный money-back. При этом карта может быть дополнена механизмом рассрочки, что позволяет обновлять гардероб, не задумываясь о балансе счета», – отметили в БПС-Сбербанке.

После визитов в салоны красоты и SPA на счет держателя вернется 3%, со всех остальных расходов – полпроцента. Предусмотрены также скидки и подарки в кафе, ресторанах, барбершопах, спортивных и медицинских центрах.

Карточка опционально может включать функцию рассрочки, ориентированную на модный шопинг: при оплате на сайте рассчитаться за покупку можно в течение 5 месяцев, если оплачивать товар в пункте выдачи – в течение 3 месяцев.

Карточку выпускают в белорусских и российских рублях, долларах и евро. Оформляют LaCard сроком на 3 года всего за 3 копейки. Пополнять баланс можно бесплатно с карточек любого банка, оповещение об операциях по карте подключено по умолчанию. Месячное обслуживание обойдется в один рубль, но и этой комиссии не будет вовсе при расчетах на 360 рублей в месяц или при таком же среднедневном остатке.