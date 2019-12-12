В Беларуси обновлены температурные рекорды

16 декабря в Беларуси были объявлены температурные рекорды дня. Так, на метеостанции «Полесская» в Лунинецком районе Брестской области воздух прогрелся до 7,8 градуса. Преждний рекорд в 6,9 градуса был установлен в 2014 году.

В Гомельской области были побиты рекорды 2006 года. Также в Брагине и Житковичах термометры показывали 8,7 градуса (было 8 и 6,8 градуса соответственно), в Мозыре - 8,4 градуса (было 7,3), Василевичах — до 8 (7,5), Октябре — до 7,8 (7,1), Жлобине — до 7,7 (7,6).

В самом Гомеле воздух прогрелся до 8,1 градуса. Рекорд 2017 года составлял 7,8 градуса.